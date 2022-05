Une première bande annonce de John Wick 4, la sensation du toucher grâce à un casque VR, des fans en colère contre Amber Heard, c’est le récap’ de la semaine￼

En cette fête du travail, on fait le point sur les événements marquants de la semaine, notamment côté cinéma et services de streaming avec les calendriers de mai de vos plateformes favorites ! Alors que de nombreux fans fâchés contre Amber Heard réclament son renvoi du casting d’Aquaman 2, l’interprète de Sam Le Hobbit déclare avoir « frissonné » devant la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Une première bande annonce de John Wick 4 se dévoile au CinemaCon 2022, et l’on apprend que Tom Cruise ne prêtera finalement pas ses traits à Iron Man dans le prochain film Marvel. On vous parle également de ce casque VR qui vous permettra de ressentir des sensations dans la bouche grâce à des vibrations.

La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir validée par Sean Astin

Il faudra patienter jusqu’au 2 septembre pour découvrir sur Amazon la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, qui se déroule 7 000 ans avant les aventures de nos hobbits préférés. Sean Astin, l’interprète de Samsagace Gamegie le Hobbit, a eu la chance de découvrir la série en avant-première à l’occasion de la Calgary Comic and Entertainment Expo 2022. L’acteur semble avoir été touché par cette nouvelle adaptation puisqu’il déclare avoir « eu des frissons ».

Lire > Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon a donné des « frissons » à l’acteur de Sam le Hobbit

Samsagace Gamegie (Sean Astin) dans Le Seigneur des Anneaux – Crédit : New Line Cinema

John Wick 4 : Keanu Reeves au top de sa forme

Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski étaient présents au CinemaCon 2022 pour présenter une première bande annonce de John Wick : Chapter 4. Aux vues de ce premier teaser, la saga John Wick continue d’évoluer et ne semble pas baisser en intensité côté action. Il y a fort à parier que Keanu Reeves sera au top de sa forme et régalera ses fans, qui devront patienter jusqu’au 24 mars 2023 pour découvrir ce quatrième opus.

Lire > La bande annonce de John Wick : chapter 4 en avant-première

John Wick 4 , première affiche exposée à Las Vegas – Crédits : LionsGate

Aquaman 2 : Amber Heard ne fait pas l’unanimité

Le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard ne laisse pas les fans indifférents. Une pétition a d’ailleurs été lancée afin de demander le renvoi de l’actrice du casting d’Aquaman 2, récoltant rapidement plus de 2 millions de signatures. Si la Warner Bros. Pictures est au courant de cette pétition, la société de production ne semble pas vouloir en tenir compte, ne souhaitant pas « réagir à la pure pression des fans ».

Lire > Aquaman 2 : la pétition pour virer Amber Heard du casting dépasse 2 millions de signatures

Mera (Amber Heard) dans Aquaman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Tom Cruise n’enfilera finalement pas le costume d’Iron Man

Il semblerait que les rumeurs de l’arrivée de Tom Cruise dans le prochain film Marvel ne se confirment malheureusement pas. C’est l’insider KC Walsh qui a révélé sur Twitter via un GIF que l’acteur n’apparaîtra même pas une minute dans Doctor Strange 2. Il faudra donc attendre encore quelques jours pour découvrir qui prêtera ses traits au double de Tony Stark, Superior Iron Man.

Lire > Doctor Strange 2 : Tom Cruise ne jouera pas Iron Man dans le prochain film Marvel

Superior Iron Man – Crédit : Marvel

Ressentir des sensations de toucher sur les lèvres devient possible grâce à un casque VR

Des chercheurs ont travaillé sur un casque de réalité virtuelle permettant à ses utilisateurs d’avoir de réelles sensations au niveau du visage. Des vibrations sont envoyées sur les lèvres, les dents et la langue grâce à des transducteurs ultrasonores. Ainsi, les utilisateurs peuvent avoir de réelles sensations lorsqu’ils se brossent les dents, qu’ils boivent une tasse de café, qu’ils fument ou qu’ils reçoivent quelque chose sur le visage.

Lire > Ce casque VR reproduit la sensation du toucher sur les lèvres et dans la bouche

Ce casque VR reproduit la sensation du toucher dans la bouche – Crédit : Future Interfaces Group

Nos dossiers de la semaine

Les 10 meilleurs jeux gratuits pour Android et iPhone

Les jeux vidéo pour smartphones ne cessant de se multiplier, il est facile de se sentir perdu. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné pour vous les 10 meilleurs jeux mobiles gratuits pour votre iPhone ou votre smartphone Android. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir notre Top 10 !

Lire > Android et iOS (iPhone) : Top 10 des meilleurs jeux gratuits

Les calendriers de mai de vos trois services de streaming préférés

Vous souhaitez profiter de votre dimanche en redécouvrant la Trilogie Le Parrain ou en vous lançant dans How I Met Your Father ? C’est possible, mais reste à savoir où trouver les programmes ! Pour vous aider à ne pas passer à côté des nouveaux films, séries et documentaires à ne pas louper ce mois-ci, on fait le point sur le calendrier de mai 2022 de Disney+, Amazon Prime Video et Netflix. Les trois géants du streaming ont dévoilé leurs catalogues et il y en a pour tous les goûts.

Lire > Amazon Prime Video mai 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Disney+ mai 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Lire > Netflix mai 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires