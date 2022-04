Une première image de GTA6, la version définitive de la « Pixel War », la nouvelle batterie de Swytch Technology, c’est le récap’ de la semaine￼

Si vous êtes joueurs, vous serez heureux de découvrir la première capture d’écran de GTA6, mais également d’apprendre qu’il est possible de terminer Elden Ring sans se battre. Alors que les symboles de la France ne manquent pas dans la version définitive de la « Pixel War », les contenus « soft porn » ne cessent de se multiplier sur Youtube. Enfin, on vous dit tout de la Swytch eBike, cette batterie novatrice qui pourra transformer votre vélo classique en vélo électrique.

La pornographie douce, un problème grandissant sur Youtube

La régulation étant moins stricte sur Youtube, les contenus « soft porn » ne cessent de s’y multiplier. Les créateurs de contenus utilisent ainsi la plateforme pour rediriger les utilisateurs vers leur compte personnel, et s’attaquent notamment à la communauté ASMR. Si la plateforme ne s’est pas encore exprimée sur ce qu’elle comptait faire, il est évident que la pornographie douce est un problème qui pourrait prendre encore plus d’ampleur à l’avenir.

Lire > YouTube : le « soft porn » est un véritable problème sur la plateforme

Le soft porn, un problème grandissant sur YouTube ? – Crédit : Marvin Meyer / Unsplash

Transformez votre vélo basique en vélo électrique

Swytch Technology vient de développer un kit de conversion qui devrait en séduire plus d’un ! En effet, si vous possédez un vélo classique, il vous sera bientôt possible de le transformer en vélo électrique grâce à la batterie Swytch eBike. Cette batterie de poche de 700 grammes dont l’autonomie devrait atteindre jusqu’à 30 km sera disponible en précommande dès le mois de mai et pourrait être proposée au prix d’environ 360 euros.

Lire > Cette batterie transforme n’importe quel vélo en vélo électrique

La batterie Swytch eBike – Crédit : Swytch Technology

Une fuite dévoile la première capture d’écran de GTA6

Le prochain opus de Grand Theft Auto est toujours en cours de développement et Rockstar Games garde les images du jeu particulièrement bien secrètes. Pourtant, le leaker « @Matheusbr9895_ » a partagé sur Twitter l’image mystérieuse découverte dans GTA The Trilogy en confirmant qu’il s’agirait bien d’une capture d’écran du tant attendu GTA6. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir cette image, montrant une maison de plain-pied avec des palmiers.

Lire > GTA 6 : la première capture d’écran du jeu a fuité

Première capture d’écran de GTA 6 ? – Crédit : @Matheusbr9895_ / Twitter

Un char ukrainien surprend un convoi russe

Comme le montre la vidéo filmée par un drone et partagé sur Twitter par le compte UAWeapons, un char ukrainien semble avoir semé la terreur grâce à sa position d’embuscade particulièrement stratégique. Les images capturées à Nosa Basan montrent que le char ukrainien est parvenu à détruire un BTR-82A avant de pousser le convoi russe à battre en retraite.

Lire > Un char ukrainien filmé par un drone défait une colonne de blindés russes

Les images du combat filmées par un drone – Crédit : @UAWeapons

L’Hexagone bien représenté sur la « Pixel War »

La guerre de Pixels s’achève sur Reddit, avec une version définitive de la « Pixel War ». Alors que de nombreux pays ont tenté de se voir représentés dans cette fresque évolutive, la France y a une place de choix. Parmi les symboles de l’Hegaxone, on retrouve le drapeau français, Zizou, l’Arc de Triomphe, le musée du Louvre, la Tour Eiffel ou encore Notre-Dame de Paris. Certains éléments caractéristiques de la France sont également présents, comme un croissant, un escargot, une baguette ou une bouteille de vin.

Lire > Pixel War sur Reddit : les symboles français qui apparaissent sur la toile définitive

Une partie de la toile définitive de la « Pixel War’ – Crédit : Reddit r/place

Finir Elden Ring sans se battre, c’est possible

Le Twitcher Iron Pineapple a relevé le défi de terminer Elden Ring sans un seul coup offensif ou défensif. Comme le prouve une vidéo d’une demi-heure publiée sur YouTube, le joueur s’est armé de patience, a découvert de nombreuses astuces et n’a finalement utilisé que les pouvoirs de guérison et de renforcement. Iron Pineapple a vu sa chaîne YouTube exploser avec plus d’un million d’abonnés suite à la publication de sa vidéo.

Lire > Peut-on finir Elden Ring sans jamais se battre ?

Peut-on finir Elden Ring sans jamais donner un coup ? – Crédits : FromSoftware et Bandai Namco Entertainment

Nos tests et dossiers de la semaine

Excellent rapport qualité-prix pour le OnePlus 10 Pro

Avec son design impeccable et original, son interface agréable et fluide, sa charge très rapide et ses qualités en matière de photo, le OnePlus 10 Pro est un très bon smartphone à moins de 1000 euros. Le Snapdragon 8 Gen 1 assure notamment une superbe puissance. On regrette que l’autonomie soit parfois juste mais également l’absence de certification IP68, de kit mains-libres, de lecteur microSD ou de prise jack.

Lire > Test OnePlus 10 Pro : un rapport qualité-prix toujours aussi convaincant

Envie de découvrir les meilleures séries sur Prime Video ? Suivez le guide !

Vous êtes à la recherche d’une série et vous êtes abonnés Prime, ce dossier est fait pour vous ! Nous avons sélectionné pour vous les 10 meilleures séries à regarder en streaming sur Amazon Prime Video en ce moment. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour trouver votre bonheur.

Lire > Amazon Prime Video : quelles sont les meilleures séries à regarder en streaming ?

© Amazon Studios

Quel forfait mobile choisir ce mois-ci ?

Avec ou sans engagement, quel volume de datas, quel réseau choisir ? Nous avons dressé pour vous la liste des meilleurs forfaits mobiles du mois d’avril. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour découvrir les différentes offres et choisir le forfait le plus adapté à vos besoins.

Lire > Meilleur forfait mobile : voici les meilleures offres en avril 2022