Cette puce remplie de petits vers détecterait le cancer du poumon

Les nématodes, aussi appelés ascaris C. Elegans, sont des minuscules vers ne mesurant qu’environ un millimètre de long. Ils sont attirés par l’odeur produite par les cellules cancéreuses, ce qui a inspiré les scientifiques à créer un type unique d’appareil de détection du cancer du poumon. Une puce littéralement remplie de ces petites créatures.

Vue microscope d’un Nématode – Crédits : Wikimedia

L’équipe de scientifique a présenté ses résultats lors de la réunion de printemps de l’American Chemical Society (ACS). « Nous collaborerons avec des médecins pour savoir si nos méthodes peuvent détecter le cancer du poumon chez les patients à un stade précoce ».

Un dispositif miniature simple comme bonjour

L’équipe a créé une petite puce contenant des nématodes dans une chambre centrale, connectée à deux puits aux extrémités opposées de la chambre. La puce est placée dans une boîte contenant du liquide de cellules cancéreuses d’un coté, et du liquide provenant de cellules non cancéreuses de l’autre. Lors des tests, davantage de nématodes se sont déplacés vers le liquide des cellules cancéreuses.

À lire aussi > Première guérison du SIDA grâce à la greffe de cordon

« Les cellules cancéreuses du poumon produisent un ensemble différent de molécules odorantes que les cellules normales », explique Choi de l’Université Myongji en Corée. « Il est bien connu que le nématode du sol, C. Elegans, est attiré ou repoussé par certaines odeurs, nous avons donc eu l’idée que ce ver pourrait être utilisé pour détecter le cancer du poumon. »

Des résultats encourageants

Le dispositif a, à ce stade de la recherche, un taux de précision d’environ 70 %. Ce n’est pas encore assez, mais reste très encourageant pour la suite. Les scientifiques disent qu’il pourrait être possible de rendre le test plus sensible et d’améliorer sa précision en utilisant des vers déjà familiers avec l’odeur des cellules cancéreuses.

À lire aussi > Matrix : Keanu Reeves a donné 70 % de son salaire à la recherche contre le cancer

Une fois que l’équipe aura optimisé le ver sur puce pour détecter les cellules cancéreuses du poumon en culture, elle prévoit de passer à l’analyse de l’urine, de la salive ou même de l’haleine expirée des personnes. Elle prévoit également de tester l’appareil sur plusieurs formes de cancer.

À lire aussi > Peaky Blinders saison 6 : décédée, l’actrice Helen McCrory est supprimée dans la série

Source : Slashgear