Une révélation sur le tournage de Mission Impossible 4, Google Maps veut foncer dans un arbre, pourquoi Dumbledore nomme-t-il Ron en tant que préfet, c’est le récap’

Le réalisateur de Mission Impossible 4 révèle qu’il aura fallu briser 35 fenêtres pour le tournage de la scène de la célèbre tour Burj Khalifa à Dubaï, Google Maps encourage un utilisateur à changer d’itinéraire et ce dernier se retrouve face à un manguier au milieu de son trajet, on vous explique pourquoi Dumbledore a confié le rôle de Préfet à Ron dans L’Ordre du Phénix, c’est le récap’ du jour.

Mission Impossible 4 : révélation sur la fameuse scène du Burj Khalifa

La scène qui a certainement le plus marqué le quatrième opus de Mission Impossible, est celle tournée sur les parois de la tour Burj Khalifa à Dubaï. On y découvre Tom Cruise, suspendu au-dessus du vide. Le réalisateur Brad Bird vient de révéler que pour les besoins du tournage, 35 vitres avaient été cassées. Le remplacement de ces dernières, toutes dotées d’une technologie haut de gamme adaptée à une météo extrême, a ensuite eu un impact considérable sur le budget global.

Cruise au sommet du Burj Khalifa – Crédit : Skydance



Méfiez-vous de votre GPS…

Même si les GPS nous accompagnent dans notre quotidien, voici une nouvelle preuve que nous ne pouvons pas leur faire une confiance aveugle. En effet, alors qu’un conducteur se servait de Google Maps, au Ghana, pour atteindre sa destination, l’application lui a indiqué un itinéraire qui l’invitait à tourner … dans un arbre. « Google Maps nous mène dans la brousse et a l’audace de dire ‘tournez à gauche’. Dans le manguier ? » raconte le conducteur sur Twitter. Les cartes n’étant pas mises à jour en temps réel, mieux vaut toujours garder un œil sur les itinéraires proposés par nos GPS.

Une voiture dans une forêt – Crédit : Olena Sergienko / Unsplash



Ron nommé Préfet : on vous explique le choix de Dumbledore

Dans l’Ordre des Phénix, Dumbledore opère des choix étonnants, notamment celui d’appuyer Ron lors de la nomination du préfet de Gryffondor, même si ce dernier n’était pas nécessairement le plus qualifié pour le rôle. Ce choix n’a jamais été vraiment expliqué mais il est justifié. Le sorcier confit cette place de choix à Ron car ce dernier se sent éclipsé et rejeté face à la réussite de son frère et d’Harry. Dumbledore sait qu’il a besoin de reprendre confiance en lui. Le directeur de l’école ne lui préfère donc pas Harry, dont le destin est autrement tracé.

