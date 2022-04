Une scène d’Endgame improvisée, l’introduction de Vador dans la série Obi-Wan Kenobi, la France à l’honneur dans la Pixel War, c’est le récap’

L’improvisation d’Iron Man et de Nebula dans Avengers : Endgame, une scène post-crédits de la série Obi-Wan Kenobi aurait fuité, les internautes français ont fait du bon travail lors de la Pixel War. Voici le récap’.

Robert Downey Jr. et Karen Gillan ont laissé libre cours à leur imagination pour une séquence d’Avengers: Endgame. On en sait plus sur la première scène de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi. Enfin, la fresque finale de la Pixel War fait la part belle à la France.

Avengers Endgame : quand Iron Man et Nebula improvisent

Trois ans après sa sortie, Avengers: Endgame n’a pas fini de nous dévoiler ses secrets de tournage. Cette fois-ci, c’est la comédienne Karen Gillan, l’interprète de Nebula, qui nous révèle des détails croustillants. En l’occurrence, la scène où elle joue au « paper football » avec Iron Man a été totalement improvisée. Les deux acteurs sont parvenus à mettre en exergue à quel point il était crucial pour la fille de Thanos de remporter une victoire.

Nebula (Karen Gillan) dans Avengers : Endgame – Crédit : Marvel Studios



Obi-Wan Kenobi : un leak sur le retour de Dark Vador

Campé par Hayden Christensen, Dark Vador sera bien présent dans la série Obi-Wan Kenobi. Et un leak indique qu’il sera introduit lors d’une scène post-crédits de l’épisode 2. D’après Making Star Wars, le Seigneur Sith sentira la réunification d’Obi-Wan avec Leia grâce à la Force. Assez pour le réveiller alors qu’il récupère dans une cuve à bacta.

Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+



La Pixel War tricolore

Après une lutte âpre sur Reddit, nous avons enfin pu découvrir la version définitive de la fresque de la Pixel War. Et force est de constater que les internautes français ont réussi leur coup, la France étant représentée à moult reprises sur la toile. Thomas Pesquet, Arc de Triomphe, vin, croissant, Tour Eiffel… Les références à notre beau pays sont légion !

