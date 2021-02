Une série Mass Effect en préparation avec Henry Cavill ?

Henry Cavill a teasé un possible projet en rapport avec Mass Effect.

Bientôt de retour sur nos consoles de jeux avec Mass Effect Legendary Edition, il se pourrait que la saga vidéoludique de BioWare revienne également en série. Henry Cavill, ce n’est un secret pour personne, adore les jeux vidéo. Il a même posté une vidéo de lui en train de monter lui-même un PC gamer il y a quelques mois. Aujourd’hui, l’acteur a posté une photo mystérieuse sur Instagram, où il sous-entend qu’un projet Mass Effect pourrait être en cours de préparation.

Le post Instagram de Henry Cavill. Crédit : Instagram/@henrycavill

Cette photo, postée sur son compte Instagram, le montre en train d’être préparé par une équipe de coiffeurs, pendant qu’il tient dans ses mains ce qui ressemble à un script. En légende de cette photo, on peut lire : « Projet secret ? Ou juste un papier avec des mots aléatoires… Je suppose que vous devrez attendre. Bonne journée à tous ». Un discours qui ressemble fort à un teasing.

Des internautes se sont donc empressés d’analyser le papier qu’Henry Cavill tient entre ses mains, histoire de voir s’il était possible d’y lire d’autres indices. Et paf, il se trouve que les mots Geth, Reaper, et Tali’Zorah y figurent. Des mots qui font sans aucun doute référence à l’univers de Mass Effect. Henry Cavill étant lui-même un gamer, il ne fait aucun doute qu’il savait que ces mots évoqueraient la saga de BioWare à ses abonnés.

Henry Cavill pour incarner le commandant Shepard ?

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Mass Effect, voici une petite séance de rattrapage. Les Geths sont une forme de vie humanoïde artificielle, qui possède une intelligence collective. Les Reapers sont une forme de vie mécanique très avancée qui réside dans le vide interstellaire. Quant à Tali’Zorah, c’est le nom d’un personnage féminin de la race des Quariens. Elle fait partie de l’équipage du commandant Shepard sur le fameux SSC Normandy.

Henry Cavill est habitué à incarner des personnages issus d’un univers fantastique ou heroic fantasy, à l’image de ses rôles dans Superman ou The Witcher. Un Henry Cavill incarnant le commandant Shepard parait totalement crédible. A l’heure actuelle, on ne sait absolument rien d’autre à propos de ce projet, ni même s’il existe réellement. Mais le post de Henry Cavill ressemble tout de même fortement à un teasing. A moins qu’il ne s’agisse d’un appel du pied à d’éventuels producteurs ? Affaire à suivre.

James Bond : Henry Cavill rêve de devenir le prochain agent 007

Source : heroichollywood.com