Une tablette Lenovo avec sa station d’accueil à prix cassé chez Darty pour la Grande Braderie

C’est la Grande Braderie en ce moment chez Darty ! Et pour l’occasion, l’enseigne casse les prix de nombreux produits High Tech. Parmi eux, on a trouvé une offre en or : un pack avec une tablette Lenovo M10+ et sa station d’accueil à prix mini !

Pendant quelques jours seulement, le pack se retrouve ainsi disponible pour seulement 209,99€ au lieu de 249,99€. Vous économisez 40€, et ce n’est pas tout ! En achetant cette tablette chez Darty, vous pouvez également profiter d’un remboursement de -50€.

Pour ce faire, après votre achat, rendez-vous sur le site de Lenovo et constituez votre dossier. La tablette et sa station d’accueil vous reviennent alors à seulement 159,99€ au lieu de 249,99€.

Précisons finalement que pour profiter de l’offre, n’attendez pas trop longtemps ! Elle est en effet déjà n°1 des ventes chez Darty et les stocks peuvent s’écouler très vite.

Un écran tactile 10,3″, 4Go de RAM et un processeur MediaTek

La tablette Lenovo M10+ a impressioné dès sa sortie pour plusieurs raisons parmi lesquelles son design métallique avec un châssis couleur gris métal. La tablette vous fait ainsi bénéficier d’une touche haut de gamme tout en restant simple et intemporelle.

Côté technique, elle propose une résolution de 1920 x 1200 pixels avec un écran de 10,3 pouces IPS Full HD. Vous profitez ainsi de tous vos contenus dans les meilleures conditions et d’une expérience immersive au top.

Equipée d’une batterie longue durée, la Lenovo M10+ peut tenir jusqu’à 7 heures. Vous pouvez ainsi utiliser votre tablette où vous le souhaitez et sans craindre une coupure.

Sur sa fiche technique, on trouve également 128Go de stockage SSD, 4Go de RAM, un capteur arrière de 5Mpx et un capteur frontal de 8Mpx.

Pour profiter de cette tablette à prix mini, et de bien d’autres offres pour la Grande Braderie, rendez-vous vite chez Darty !