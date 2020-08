Une Tesla Model S affronte une Porsche Taycan Turbo S, quelle est la plus rapide ?

C’est très certainement la course la plus attendue (et la plus silencieuse !) de l’année. La Tesla Model S pourra compter sur son nouveau mode Cheetah, qui lui permet d’accélérer plus rapidement que jamais.

Crédit : carwow / Youtube

La Tesla Model S n’en est pas à son coup d’essai. Nous avions déjà pu la voir affronter une Nissan GT-R dans une course folle, mais aussi la très belle McLaren 720S. La voiture d’Elon Musk a même déjà fait la course contre les autres voitures du constructeur américain.

Ensemble, les deux moteurs du Model S produisent une puissance impressionnante de 825 ch et un couple de 1 300 Nm. Cependant, ce n’est pas un poids plume : la Model S pèse 2 241 kg.

Néanmoins, le vrai poids lourd dans ce combat est la Porsche Taycan Turbo S, qui fait pencher la balance du côté de l’énorme 2 295 kg. La Porsche n’a pas une puissance aussi importante que la Tesla. En effet, elle produit 761 ch et 1 050 Nm de couple.

Les deux voitures sont équipées de quatre roues motrices. Par ailleurs, le Model S bénéficie du dernier mode « Cheetah » de Tesla, qui lui a permis de battre des records. Ce mode permet d’abaisser la suspension réglable de la voiture aussi bas que possible pour accélérer le plus rapidement possible.

Plusieurs courses différentes sont effectuées

La première course, classique, s’effectue en départ arrêté sur la piste. Ensuite, au lieu de partir à l’arrêt, les deux voitures accélèrent à partir d’une certaine vitesse, d’abord à 50 km/h, puis à l’équivalent de 112 km/h. Ce qu’on peut dire, c’est que les résultats sont serrés, mais une des deux reste plus rapide.

La vidéo est disponible ci-dessous si vous voulez voir qui l’emporte.

Source : carwow