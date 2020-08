Une Tesla Model S Performance affronte une Nissan GT-R dans une course de dragster

Les Tesla d’Elon Musk ont déjà prouvé qu’elles étaient capables de performances impressionnantes. Elles représentent l’avenir de l’automobile grâce à leurs performances exceptionnelles et à leur Autopilot qui surpasse la concurrence.

Crédit : Throttle House

Les Tesla sont souvent mises en avant dans des courses contre tous types de voitures. Récemment, une Tesla Model Y avait affronté un vélo électrique lors d’une course de rue. Une Model 3 avait également eu l’occasion d’être mise à l’épreuve face à une moto Yamaha R6. Enfin, celle-ci a été confrontée au SUV le plus puissant disponible sur le marché, un monstre de 1100 chevaux.

La Nissan GT-R est équipée d’un moteur biturbo de 3,8 litres développant 570 ch et 637 nm de couple. Le moteur est couplé à une transmission automatique à 6 rapports et elle pèse 1 784 kg. Elle est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

La Tesla Model S Performance pèse 2240 kg, avec ses deux moteurs électriques délivrant 750 chevaux et 1247 nm de couple. Le 0-100 km/h est annoncé en 2,3 secondes grâce au Cheetah Mode. Il permet à la voiture d’accélérer plus vite qu’une bonne partie de ses concurrents.

Un résultat prévisible

Les Tesla sont des voitures très dures à battre à cause de leur accélération stupéfiante et de leur couple disponible instantanément. Une voiture thermique sera souvent très désavantagée face à une voiture électrique. Les youtubeurs ont fait s’affronter les voitures lors de deux courses différentes, une au départ arrêté et la dernière en étant déjà en mouvement.

La vidéo est disponible ci-dessous pour ceux qui souhaitent voir la course de leurs propres yeux.

Source : Throttle House