Une Tesla Model S Plaid modifiée bat le record du tour en véhicule électrique du Laguna Seca

La Tesla Model S Plaid modifiée n’est pas n’importe quelle voiture, puisqu’il s’agit de la « Dark Helmet ». Pour rappel, elle avait déjà remporté la catégorie Exposition de la course de côte internationale Pikes Peak 2021.

Tesla Model S Plaid modifée – Crédit : UnpluggedTesla / Twitter

Unplugged Performance a annoncé que sa Model S Plaid avait établi un nouveau record à Laguna Seca. Avec Randy Pobst aux commandes, la Tesla Model S Plaid modifiée a fini le tour en seulement 1 minute 28 secondes et 2 centièmes, contre 1:28.3 pour la Porsche 911 GT2 RS. Cependant, c’est un peu moins bien que les 1:27.62 de la McLaren Senna (P15). Cette dernière est actuellement la voiture de course la plus rapide sur le circuit.

Tesla a donc amélioré son temps au Laguna Seca. En effet, le précédent record non officiel de 1:29.9 avait été réalisé lors d’essais internes de Tesla en mai dernier. Pour rappel, le prototype de la Plaid en septembre 2019 avait lui fait 1:36.55. La nouvelle Tesla Model S Plaid est même plus rapide que la Lucid Air, qui avait effectué le tour en 1 minute et 33 secondes dans sa configuration avec trois moteurs.

La Tesla Model S Plaid a été modifiée pour l’occasion

Bien que la Tesla Model S Plaid soit la voiture en production la plus rapide du monde et qu’elle ait récemment réussi à laisser sur le carreau la Porsche Taycan Turbo S lors d’une impressionnante course de dragsters sur 400 mètres, il a fallu modifier le véhicule pour réussir à battre le record des voitures électriques au Laguna Seca.

Les améliorations les plus notables sont l’installation de divers nouveaux composants aérodynamiques, notamment un splitter avant prononcé et un aileron arrière massif que l’on peut voir sur la photo ci-dessus. De plus, la voiture disposerait d’une nouvelle suspension et de freins améliorés. Enfin, l’intérieur a été dépouillé et une cage de métal a été installée, et la voiture était équipée d’un ensemble de jantes personnalisées et de pneus slick lors de sa course.

Source : Unplugged Performance