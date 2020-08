Une Tesla Model Y fait la course avec un vélo électrique

Qui ne s’est pas déjà demandé ce que valait un vélo électrique face à une voiture électrique ? Un youtubeur a décidé d’opposer les deux véhicules dans une course de rue sur une petite distance, pour la Tesla n’aille pas au-delà de la vitesse maximale du vélo.

La course, publiée sur YouTube par la chaîne « Driven by Jordan« , se déroule illégalement sur la voie publique. En outre, le cycliste ne porte ni casque ni vêtement de protection. Il est important de rappeler que ce n’est pas un comportement à reproduire.

Crédit : Driven By Jordan / Youtube

Dans sa version tout terrain, le vélo électrique Sur-Ron est capable d’aller à une vitesse maximale de 75 km/h, et promet une autonomie de 100 km à 25 km/h. Grâce à une puissance de 5kW, un poids de 50 kg et un couple de 200 nm, le vélo propose des caractéristiques haut de gamme.

Les propriétaires de Tesla sont très friands de ses courses en départ arrêté. Ils n’hésitent pas à tester leur voiture face à tous les adversaires possibles. Un youtubeur n’avait pas hésité à faire la course contre le SUV le plus rapide du monde, un monstre de 1 100 chevaux. Une Tesla Model S P100D s’était également confrontée à une McLaren 720S sur une course de 400 mètres en ligne droite.

Plus récemment, c’est une moto Yamaha R6 qui s’est confrontée à une Tesla Model 3. Cependant, celle-ci n’avait pas réussi à l’emporter. Alors peut-être qu’un vélo aussi puissant pourrait battre une voiture grâce à sa légèreté et sa petite taille ? Spoiler : cela n’a pas été le cas.

Un résultat évident

Il est impressionnant de voir que le Sur-Ron semble tenir le rythme face au Model Y pendant les 20 premiers mètres. Bien sûr, celui-ci se fait rapidement distancer par le véhicule du constructeur américain.

Vous pouvez retrouver la vidéo dans son intégralité ci-dessous. La course se déroule à partir de 8:35. Le Tesla Model Y et le vélo électrique Sur-Ron s’alignent l’un à côté de l’autre sur une route légèrement inclinée et attendent le signal de départ. Celui-ci est donné par la copine de Jordan, Jordyn Jones, une célèbre influenceuse.

Source : Driven By Jordan