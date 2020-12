Une Tesla volée avec un violon de 1710 d’une valeur de plus de 700 000 dollars à l’intérieur

Selon les autorités, le vol a été commis dans le quartier de Los Feliz à Los Angeles, aux États-Unis. Weinstein n’est pas un musicien, mais un marchand d’art.

Violon volé dans la Tesla – Crédit : FBI

Bien que les voitures Tesla soient très sécurisées, celles-ci peuvent être volées. En effet, un hacker avait démontré qu’il était possible de voler une Tesla Model X en 90 secondes, une faille désormais corrigée par Tesla. Les voitures du constructeur américain disposent de fonctionnalités pour lutter contre les personnes mal intentionnées. Nous avions pu voir une utilisatrice appréhender les voleurs de sa Model 3 grâce au contrôle à distance, ou encore un conducteur enfermer un voleur dans l’habitacle depuis son application.

Le préjudice du vol s’élève à près d’un million de dollars

Weinstein a acheté le violon pour un peu plus de 500 000 dollars lors d’une vente aux enchères Tarisio à Londres en 2013. Il s’agit d’un violon de 1710, fabriqué par Girolamo (ou Hieronymus) Amati II, l’un des plus célèbres luthiers de l’histoire. Il est fait d’érable madré et d’épicéa alpin.

Selon le directeur de la maison de vente aux enchères en ligne, Jason Price, la valeur du violon serait aujourd’hui comprise entre 700 000 et 900 000 dollars. À cela, il faut ajouter la valeur de la voiture, le préjudice total s’élève donc à un peu moins d’un million de dollars.

Le marchand d’art a laissé sa Tesla déverrouillée alors qu’il entrait dans sa maison. Lorsqu’il est revenu quelques instants plus tard, la voiture et le violon avaient tous deux disparu. La victime offre une récompense de 25 000 dollars pour toute information permettant de retrouver le violon. « C’est si fragile. Ma plus grande crainte est que quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il possède le mette dans le mauvais environnement et qu’il soit endommagé ou détruit. », a déclaré le collectionneur.

Rowland Weinstein ne jouait pas de violon, mais il permettait régulièrement à ses amis musiciens de l’utiliser, puisque l’instrument de 310 ans est encore en excellent état. Le FBI de Los Angeles s’est saisi de l’affaire pour retrouver au plus vite l’instrument volé.

Source : autoevolution