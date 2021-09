Une trace de volcanisme sur Mars, le mois d’octobre de Disney+, Dune explose les records, le récap’

Les scientifiques découvrent une formation rocheuse démontrant l’activité passée de Mars, on vous livre les programmes forts du mois d’octobre 2021 de Disney+, Dune est LA sensation de cette rentrée et explose avec un record de 75 millions de dollars aux box-office mondial, c’est le récap’ du jour.

Une trace de volcanisme bien visible sur Mars

Les scientifiques ont découvert une formation rocheuse démontrant l’activité passée de Mars. Grâce à HiRISE, une caméra capable de prendre des photographies de la surface martienne en très haute résolution, la NASA et l’Université de l’Arizona ont découvert une formation, un cône pyroclastique très ancien qui aurait survécu à un volcanisme plus récent. Pour ce que l’on en sait actuellement, la planète semble avoir été particulièrement active il y a 3 à 4 milliards d’années et la dernière éruption majeure daterait d’il y a 50 000 ans.

Image capturée par la caméra HiRISE en orbite. Crédit : NASA

Le catalogue du mois d’octobre de Disney+

Disney+ a levé le voile sur son programme du mois d’octobre et le géant du divertissement met l’accent sur une fête attendue : Halloween. Pour célébrer les morts, le service de streaming propose films, séries et documentaires dont certains se destinent aux plus jeunes et d’autres aux adultes (déconseillés aux moins de 18 ans). Au programme : LEGO Star Wars, Muppets Haunted Mansion, De l’autre côté ou encore la nouvelle saison 32 des Simpson. Rendez-vous sur notre actu pour découvrir le calendrier complet des sorties d’octobre 2021.

Star Wars fête aussi Halloween – Crédit : Lucasfilm

Dune explose les pronostics

Deuxième week-end de sortie et déjà un record pour Dune ! Rien que ce week-end, le film enregistre un résultat de 36,8 millions de dollars sur 24 marchés internationaux, France comprise et un résultat net total de 75 millions de dollars au box-office mondial. Reste à savoir si les scores en streaming permettront au projet de s’imposer définitivement. Tous les regards sont désormais tournés vers l’exploitation US et l’arrivée sur HBO. La sortie asiatique risque également de jouer dans la balance. Une fois les scores mondiaux consolidés, l’équipe créative pourra fêter son triomphe.

Dune, le succès de l’année 2021 ? – Crédit : Warner Bros Studios