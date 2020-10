Une trottinette électrique offerte avec le Xiaomi Mi 10T chez Darty !

Chez Darty, vous pouvez profiter d’une offre incroyable pour fêter la sortie du smartphone Xiaomi MI 10T 128Go lundi 26 octobre prochain : si vous précommandez le smartphone avant sa sortie, soit avant dimanche 25 octobre inclus, Xiaomi vous offre une trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential d’une valeur d’environ 300€ !

Commercialisée depuis juillet 2020, la Mi Electric Scooter Essential est une trottinette électrique d’entrée de gamme développée par Xiaomi. Elle propose une autonomie maximale de 20km et peut aller jusqu’à 20 km/h. Son moteur de 250 W lui permet de rouler dans des pentes allant jusqu’à 10%. Elle est compatible iOS et Android et peut supporter jusqu’à 100 kg pour vous amener partout où vous le souhaitez en un clin d’œil.

Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro : des performances haut de gamme pour un prix raisonnable

Pour gagner ce cadeau exceptionnel, vous devez précommander l’un des smartphones suivants avant le 25 octobre à minuit :

D’ores et déjà disponibles en précommande sur le site de Darty, ces deux smartphones sortent officiellement le lundi 26 octobre prochain en France.

Doté d’un excellent écran 6,67 pouces de 144 Hz et d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865, le Xiaomi Mi 10T 128Go offre de très bonnes performances en photo et vidéo grâce à sa triple caméra Ultra Haute résolution de 64MP. Sa batterie de 5 000 mAh offre de plus une autonomie pouvant dépasser les 3 jours sans charge.

Un peu plus coûteux, le Xiaomi Mi 10T Pro est compatible avec la 5G et offre 256go de mémoire interne. Également doté d’un processeur Qualcomm snapdragon 865 et d’une batterie de 5 000 mAh, sa triple caméra Ultra Haute résolution vous offre 108 MP pour des photos et vidéos d’une qualité exceptionnelle.

Attention, nous ne le répéterons jamais assez : pour gagner une trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential avec votre smartphone Xiaomi Mi 10T ou Mi 10T Pro, vous devez précommander votre mobile avant le lundi 26 octobre prochain (non inclus). Il n’y a donc pas une minute à perdre !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.