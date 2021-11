Une vidéo offre une vue d’ensemble du 13e vol de l’hélicoptère Ingenuity sur Mars

« La sortie de reconnaissance de 160,5 secondes impliquait de voler sur un terrain difficile et de prendre des images d’un affleurement rocheux spécifique sous plusieurs angles. » nous informe la NASA dans une très récente publication. L’hélicoptère martien conçu et piloté par la NASA sert d’éclaireur sur la planète rouge. En explorant les alentours et en fournissant des vues en trois dimensions, il permet aux chercheurs de décider depuis la terre les prochaines taches et directions incombées au rover Perseverance.

13e vol d’Ingenuity sur Mars – Crédits : NASA

Si l’hélicoptère se situe loin à l’écran, il est important de rappeler pourquoi ces images sont impressionnantes. Voler sur mars est très délicat. Premièrement l’atmosphère est très fine avec une apesanteur proche de celle de la terre. Ainsi la portance de l’air est extrêmement réduite. Et comme nous pouvions le voir sur ces images, le terrain lui est particulièrement accidenté. Sa prochaine tentative de vol vient d’ailleurs d’être annulée. On est bien loin d’une petite promenade de détente…

Le 13e vol d’Ingenuity en vidéo

« À 0:04 secondes, Ingenuity décolle et grimpe à une altitude de 8 mètres avant de commencer son vol latéral vers la droite. À 0:59 secondes sur la vidéo, Ingenuity quitte le champ de vision de la caméra sur la droite. Peu de temps après (1:02), l’hélicoptère revient dans le champ de vision et atterrit à un endroit proche de son point de décollage. »

Un des objectifs clés de la mission de Persévérance sur Mars concerne l’astrobiologie. Dans cette optique le rover continue de creuser pour procéder à des prélèvements dans l’intention de trouver des signes d’une vie microbienne ancienne. Les géologues, avec leur connaissance et l’aide des observations préliminaires obtenues grâce à Ingenuity décident alors des emplacements stratégiques ou les échantillons seront collectés. Ces derniers seront récupérés lors d’une prochaine mission sur Mars.

« Le rover caractérisera la géologie et le climat passé de la planète, ouvrira la voie à l’exploration humaine de la planète rouge et sera la première mission à collecter et à mettre en cache la roche martienne et le régolithe (roche brisée et poussière). »

Source : NASA