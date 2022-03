Une unité de contrôle russe capitale saisie ?, Ewan McGregor ouvre les portes façon Jedi, un portage PC de Zelda Ocarina of Time, c’est le récap’

Les forces ukrainiennes auraient fait une prise possiblement déterminante, l’interprète d’Obi-Wan Kenobi a des tics de Jedi, un portage PC en haute définition de Zelda Ocarina of Time, on vous récapitule tout ça.

Un conteneur militaire d’une importance capitale aurait été intercepté par l’armée ukrainienne. Côté cinéma, Ewan McGregor a bien du mal à se détacher de son rôle d’Obi-Wan dans la vie civile. Pour finir, un développeur talentueux met sur pied une version PC d’Ocarina of Time.

Une prise stratégique pour l’Ukraine ?

Sur Twitter, un cliché documente la saisie d’un conteneur russe par l’armée ukrainienne. Et il se pourrait bien qu’il s’agisse d’un élément central du système de guerre électronique mobile de l’ennemi, le Krasukha-4. Celui-ci permet notamment de déceler et de brouiller les grands radars des avions et des satellites espions. Si l’information se confirme, cela serait un gros coup dur pour les forces de Vladimir Poutine.

Le système de brouillage électronique Krasuha 4 saisi par les forces ukrainiennes – Crédits : [email protected]

Star Wars : l’acteur d’Obi-Wan se sert de la Force au quotidien

Ewan McGregor sera au cœur de la série Obi-Wan Kenobi, l’acteur reprenant son rôle de vénérable Maître Jedi. Interrogé par Entertainment Weekly, il a confié des anecdotes croustillantes sur sa vie de tous les jours teintée par l’univers de la franchise. En l’occurrence, il fait souvent mine d’ouvrir les portes automatiques en faisant un petit geste de Jedi. Ce qui n’a pas échappé à certains passants, causant des moments un peu gênants.

Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi – Crédits : Lucasfilm / Disney

Zelda Ocarina of Time à la sauce PC

Les amoureux de la Nintendo 64 ont passé de longues heures à s’évader dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Un jeu classique qui est désormais disponible sur PC grâce au portage réalisé par Harbour Masters. Celui-ci offre notamment des graphismes haute définition ainsi qu’une résolution ultra large. En revanche, il faut être en possession d’un fichier ROM légal du titre pour pouvoir obtenir la mouture PC.

