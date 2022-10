Vous trouvez que la plupart des visionneuses PDF sont trop simples et que les éditeurs PDF payants sont trop complexes et mal organisés ? Testez sans attendre UPDF, un éditeur puissant et intuitif, accessible à tous et sur supports desktop et mobiles.

UPDF : Un éditeur PDF à emporter partout avec vous © UPDF

UPDF est en effet un éditeur de document PDF qui offre un excellent rapport qualité/prix pour toutes les fonctionnalités qu’il intègre. Proposer un logiciel desktop et mobile qui contient une visionneuse PDF, des outils d’annotation, des outils d’édition et de réorganisation des pages ainsi que des options de sécurisation et de gestion des droits de modification, pour moins de 30€ par an, cela tient du miracle.

Éditer un PDF avec UPDF

Mais passons en revue l’ensemble des fonctionnalités d’UPDF afin de savoir s’il tient vraiment toutes ses promesses.

Un logiciel desktop complet pour Windows et Mac

L’interface pour les ordinateurs Windows et Mac de UPDF gagne déjà des points. Elle est intuitive, stable, traduite en français. Les principaux outils sont faciles d’accès, tout autour de l’espace de travail et très simples à prendre en main. Petite astuce : les icônes des menus de gauche sont grisées lorsqu’elles sont inactives et en couleurs, lorsqu’elles sont sélectionnées. Notez que l’interface est disponible en mode clair pour Windows et en mode clair ou sombre pour Mac, et qu’il est possible de déterminer quelques préférences d’affichage lorsque vous ouvrez un document (mise en page, zoom par défaut, mode par défaut et vignettes ou signets).

Menus principaux de l’éditeur UPDF © UPDF

Le lecteur de PDF offre les fonctionnalités essentielles pour naviguer dans votre document, avec des vignettes et des signets pour accéder rapidement aux pages suivantes ou aux points importants du texte, des commandes pour atteindre une autre page, etc. Notez qu’il est possible d’ouvrir plusieurs documents PDF et de passer rapidement de l’un à l’autre via un système d’onglets ergonomique.

Mais ce qui reste le plus intéressant dans UPDF, ce sont ses outils d’édition et de conversion. En quelques instants, vous pouvez activer un outil, effectuer des modifications ou extraire des données et convertir ensuite votre document dans un autre format, ou conserver le format d’origine. De plus, les commandes de navigation restent accessibles même lorsque vous n’êtes pas en mode Lecture.

Qu’il s’agisse de texte, d’image ou d’un lien hypertexte, tous les éléments de votre document PDF peuvent être édités, modifiés, remplacés, etc. Il suffit, pour cela, de se rendre dans le menu de gauche “Modifier le fichier PDF” et de cliquer sur le paragraphe ou la zone de texte, l’image ou le lien existant sur votre document. En ce qui concerne le texte, il est possible de changer ou de supprimer des mots, de modifier la taille, la police de caractères, la couleur, le style ou bien l’alignement de votre texte. Bien entendu, il est possible de rajouter une zone de texte, en cliquant simplement sur le bouton Texte en haut de l’écran. Au niveau des images, il en va de même. Vous pouvez leur faire faire une rotation, les recadrer, les déplacer, et en réduire les dimensions, et si vous le souhaitez, vous pouvez importer une nouvelle image au format JPG, PNG, TIF, GIF ou BMP. Enfin, vous pouvez éditer un lien hypertexte directement dans le texte ou sous forme d’un bouton, avec possibilité de rendre le cadre visible ou non, d’en choisir l’épaisseur, le style, la couleur, etc.

Modifier votre document PDF en toute simplicité avec UPDF © UPDF

UPDF ne serait pas un logiciel complet s’il ne disposait pas d’un module d’organisation et de gestion des pages de votre fichier PDF. Cet outil est tellement important qu’il fait l’objet d’un menu à part, accessible en colonne de gauche et intitulé sobrement “organiser les pages”. Il autorise ainsi l’utilisateur à supprimer, extraire ou ajouter des pages en provenance d’autres documents PDF. Et si l’orientation d’une page n’est pas optimale, il est possible de lui faire faire une rotation dans le sens horaire ou antihoraire (comme pour les images) d’un simple clic. Il n’aura jamais été aussi facile de transformer et de réorganiser vos PDF qu’avec UPDF.

Organiser les pages de votre document PDF avec UPDF © UPDF

Des outils d’annotations et de commentaires plus intuitifs

La plupart des éditeurs PDF disposent également d’outils pour ajouter des annotations et des commentaires à différents emplacements d’un document. Mais souvent, ils sont noyés dans des menus et sous-menus difficiles d’accès. UPDF a l’avantage de proposer un unique chemin d’accès aux annotations et commentaires, via le menu Commentaire.

Depuis cette interface, les utilisateurs retrouveront facilement, au-dessus de la zone d’affichage du document, toutes les icônes nécessaires pour surligner, barrer ou souligner du texte. Bien entendu, ils auront tout le loisir d’en personnaliser la couleur, afin de mettre en avant les éléments du texte à corriger.

Deux possibilités s’offrent ensuite aux utilisateurs d’UPDF : ils peuvent ajouter un commentaire ou une note sur le document. Bien entendu, ils peuvent en intégrer autant que nécessaire dans un document, mais ces 2 outils sont distincts. Le commentaire est une zone de texte visible sur votre document (au-dessus de toute zone de texte ou d’image) tandis que la note est une zone de texte visible uniquement lorsque vous l’activez en cliquant sur son icône qui se positionne au niveau de l’élément à corriger. Qu’il s’agisse d’une note ou d’un commentaire, vous pourrez les personnaliser (couleur, style, etc.).

Annoter vos documents PDF © UPDF

Sachez qu’il est aussi possible d’insérer toutes sortes de formes (rectangles ou cercles), lignes et flèches personnalisables dans votre document. Couleur de la bordure, couleur de fond, opacité, épaisseur de la bordure, vous pouvez tout changer comme bon vous semble. Notez que la version Mac permet, en plus, d’insérer des tampons et des stickers (plus d’une centaine sont disponibles) dans vos pages.

Parmi toutes ses fonctionnalités, UPDF intègre aussi un module de reconnaissance de caractères (OCR) particulièrement performant qui identifie de manière précise les zones de texte et les images, des documents PDF numérisés. Il est ainsi beaucoup plus facile d’en extraire les données. Plus de 200 langages sont reconnus par l’IA.

Une protection à toute épreuve et un module de conversion performant

Une fois qu’un travail sur un document PDF est terminé, l’utilisateur est en mesure de le sauvegarder et de l’envoyer directement par courrier électronique depuis l’interface d’UPDF. Et s’il s’agit d’un document confidentiel, le logiciel est capable de lui appliquer des mesures de sécurité en ouverture, mais aussi en édition et en impression. Dans le cas d’UPDF, plusieurs niveaux de chiffrement sont disponibles : RC4 à 128 bits, AES à 128 bits ou AES à 256 bits.

Protéger et crypter vos documents PDF avec UPDF © UPDF

Si vous souhaitez, par contre, changer complètement la mise en page du document, il est possible de convertir votre fichier PDF dans un autre format. Parmi les formats compatibles, on peut citer les extensions DOCX, PPTX, XLSX, CSV, RTF, TXT, image (PNG, JPEG, BMP, TIFF and GIF), XML ou HTML. Les données sont extraites et transposées dans un autre format, éditable par un autre logiciel bureautique. Vous pourrez ensuite modifier votre document et l’exporter au format PDF ou autre.

UPDF, une application mobile pour éditer vos documents PDF n’importe où

UPDF est donc un logiciel à télécharger et à installer sur votre ordinateur Windows ou Mac, mais il est aussi possible de profiter de ses fonctionnalités sur votre smartphone ou votre tablette Android ou iOS. Vous pourrez ainsi travailler sur vos documents PDF de n’importe où.

Utiliser UPDF sur vos appareils mobiles © UPDF

L’interface de l’application mobile est légèrement différente de celle du logiciel desktop. Elle permet de répertorier et de stocker vos documents PDF dans un espace sécurisé, à partir duquel vous pouvez accéder à tous vos fichiers. Chaque document peut être lu, renommé, déplacé, copié, dupliqué, partagé ou envoyé par email.

Notez que la version Android d’UPDF propose uniquement ces fonctionnalités de gestion et de lecture de PDF. La version pour iPhone et iPad est plus évoluée et comprend aussi des fonctionnalités d’édition. Vous pourrez scanner et numériser les documents pris en photo au format PDF et les protéger avec un mot de passe, mais aussi prévisualiser d’autres documents bureautiques, compatibles avec Word, Excel ou encore PowerPoint, mais aussi des fichiers audio, vidéo, HTML, et plus encore.

Autre petite particularité de l’application pour iOS : le mode sombre est pris en charge. Idéal pour protéger vos yeux pendant votre travail !

Et le prix dans tout ça ?

Si vous pensiez qu’avec toutes ces fonctionnalités, UPDF pratiquait des prix exorbitants, c’est tout le contraire. Il propose même une version gratuite (5 fichiers convertis, publicité et filigrane sur les documents exportés) parfaitement fonctionnelle, permettant de tester toutes ses fonctionnalités avant de passer à la version Pro.

Cette dernière est disponible sous 2 formats et valable sur l’ensemble de vos appareils. Un seul abonnement ou une seule licence vous permet de bénéficier des fonctionnalités d’UPDF sur tous vos appareils. Les utilisateurs désireux de toujours disposer de la dernière version à jour du logiciel pourront souscrire un abonnement à 39,99 € par an et ceux qui préfèrent la licence perpétuelle pourront l’acheter au prix de 69,99 €. Et en suivant notre lien, vous pourrez même bénéficier de 40% de réduction et souscrire un abonnement à seulement 23,99€ ou acheter une licence à seulement 39,99€. Téléchargez gratuitement UPDF et essayez-le.