Vador s’inspire de Reva, Spider-Man tombe à Disneyland, David Harbour et son époque World of Warcraft, c’est le récap’ !

Dark Vador utilise la même astuce que Reva pour retrouver la base de l’Alliance rebelle. Un robot déguisé en Spider-Man rate complètement sa cascade à Disneyland. Enfin, David Harbour aka Hopper se rappelle de son amour malsain pour World of Warcraft.

Star Wars : une histoire de traqueurs

À la fin de l’épisode 4 d’Obi-Wan Kenobi (attention spoilers), on apprend que Reva a placé un traqueur sur le droïde Lola pour trouver Kenobi et la base rebelle. De quoi impressionner Vador qui utilisera la même astuce des années plus tard dans Un Nouvel Espoir. Un trait scénaristique commun qui permet de cimenter la série avec la trilogie.

Le droïde Lola est au coeur du plan de Reva – Crédit : Disney+

Disneyland : Spider-Man s’écrase contre un bâtiment

Le Disney California Adventure Park intègre un espace dédié à Marvel : le campus Avengers. Parmi les attractions proposées, un robot cascadeur Spider-Man réalise des cascades pour impressionner la foule. Or ce dernier a complètement raté son atterrissage, s’écrasant contre un bâtiment. De quoi inquiéter les visiteurs qui ne savaient pas forcément qu’il s’agissait d’un robot.

Spider-Man rate sa cascade – Crédit : Instagram / @mdglee_szm

Stranger Things : David Harbour a poncé World of Warcraft jadis

David Harbour, alias Hopper dans Stranger Things, était un gamer assidu jadis. Il a notamment joué frénétiquement à World of Warcraft. À tel point que le jeu a « ruiné » sa vie pendant près d’un an. Complètement addict, l’acteur incarnait un guerrier elfe de la nuit. « J’étais comme fou. J’étais follement accro à ce jeu vidéo », a-t-il raconté lors de la Geeked Week.

