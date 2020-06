Vélo à Assistance Électrique : quel modèle choisir pour se mettre au VAE ?

Crédit : Bosch

Les modèles classiques de vélos, que certains qualifient de musculaires, s’opposent aux modèles dits à assistance électrique. Si les premiers sont logiquement plus écologiques et moins onéreux, ils réclament une bonne condition physique, surtout si vous n’avez pas la possibilité de prendre une douche en arrivant au travail. Intéressons-nous donc de plus près aux VAE pour Vélos à Assistance Électrique.

Vélo à Assistance Électrique (VAE) ou juste vélo électrique ?

D’ailleurs pourquoi parle-t-on de VAE et non tout simplement de vélo électrique ? Et bien, pour être considéré en France comme un vélo classique vis-à-vis de la loi et donc de rouler sur les pistes cyclables, avec ou sans un casque et des gants, bien que nous vous le conseillions fortement, et sans assurance obligatoire, plusieurs conditions doivent être remplies. L’apport de la motorisation ne peut se faire que lorsque le cycliste pédale. Hors de question donc de s’asseoir et de pousser une gâchette pour que le vélo avance tout seul. Les VAE homologués disposent donc d’un capteur de puissance qui va détecter que le cycliste pédale et permettre au moteur d’ajuster la distribution de pouvoir de propulsion en fonction du rythme de pédalage. Cette assistance se coupera automatiquement au-delà des 25 km/h. Un autre impératif pour demeurer dans la légalité.

Le moteur

Un VAE se définit tout d’abord par son moteur. Il existe, pour simplifier les choses, deux grandes catégories de moteur. Il s’agit des moteurs centraux, plutôt réservés au haut de gamme. Ces moteurs prennent place au niveau du pédalier. Ils sont généralement plus puissants et coupleux avec en prime un fonctionnement un peu plus subtil.

L’autre type de motorisation réside dans l’intégration du moteur électrique dans le moyeu de la roue, arrière le plus souvent ou avant plus rarement. Cette architecture permet d’utiliser un cadre de vélo classique alors que les moteurs centraux nécessitent que le cadre du vélo soit pensé pour leur intégration. Bien entendu, qui dit position centrale, dit meilleure répartition des masses. Dans les deux cas, le moteur ne peut dépasser les 250 W. Un chiffre atteint par la plupart des moteurs : la différence se fera alors sur le couple qui varie entre 30 et 65 Nm.

La batterie

Second élément définissant un VAE, sa batterie. Il existe des batteries externes, semi-intégrées ou intégrées. Il s’agit de la manière dont elles sont installées. Dans le dernier cas, la batterie est quasiment invisible, ce qui donne au VAE l’allure d’un vélo classique.

La batterie peut être fixe ou amovible. La seconde option est plus pratique, surtout en ville, car elle permet de laisser le vélo dans la rue ou dans une cave et de monter la batterie dans son appartement pour la recharger. Bien entendu, la capacité de celle-ci est un élément prépondérant, car elle participe directement à l’autonomie du VAE. Généralement elle se situe entre 300 et 500 Wh. Des modèles très haut de gamme peuvent même dépasser les 600 Wh.

Les meilleurs Vélo à Assistance Électrique (VAE)

Il existe aujourd’hui sur le marché une multitude de vélos à assistance électrique. Des vélos pour tous les budgets et pour tous les besoins. Ils se distingueront par le matériau utilisé pour la fabrication de leur cadre (aluminium, acier ou carbone), par le diamètre de leurs roues, leur transmission… Un ensemble de caractéristiques qui déterminera aussi son usage type : purement urbain ou un peu plus, VTT… Voici notre sélection de 7 modèles coup de cœur !

Brompton Électrique : le meilleur pliant pour la ville

On ne présente plus la marque anglaise Brompton et ses emblématiques vélos pliants qui ont envahi en masse les rues de Londres puis du monde entier après avoir conquis le cœur des plaisanciers. Brompton se devait de proposer une déclinaison électrique, ce qui est à présent chose faite.

Crédit : Brompton

Certes, c’est cher, très cher même puisqu’il faut débourser quasiment 3 000 €, mais on retrouve les qualités propres aux autres vélos de la marque comme la facilité de pliage, une conception astucieuse, une robustesse à toute épreuve avec son cadre en acier et surtout une excellente capacité à rouler malgré de petites roues. Tout ceci boosté par la présence d’un moteur dans le moyeu de la roue avant.

Crédit : Brompton

La batterie prend place dans une petite sacoche facile à transporter qui se fixe au-dessus de la roue avant. Ce bloc intègre les commandes de l’assistance et de l’éclairage. Le vélo pliant est idéal à plus d’un titre. Tout d’abord, il résout d’un coup d’un seul la question du vol, car une fois plié, il peut être monté dans votre appartement ou au bureau. Ensuite, il permet à son utilisateur d’emprunter le train ou le RER sans que les autres usagers lui fassent les gros yeux.

Moustache Friday 27 FS 5 : le plus confortable

Moustache Friday 27 FS 5 4299 € > Moustache

Moustache est un acteur incontournable de l’univers des VAE. La marque conçoit et assemble depuis les Vosges des vélos au design particulièrement abouti depuis une dizaine d’années. La gamme est ultra-complète et variée. Nous avons particulièrement apprécié le Friday 27 FS 5 qui se distingue par la présence d’une double suspension. Sa fourche Suntour Mobie 25 et son amortisseur arrière maison lui octroient 100 mm de débattement. Le Friday 27 FS 5 avale toutes les imperfections de la chaussée en donnant l’impression de rouler sur un tapis volant. C’est impressionnant.

Crédit : Moustache

Le reste de l’équipement est à la hauteur, à commencer par son moteur central Bosch Performance Line CX puissant et avec du couple, associé à une batterie intégrée au tube diagonal. Cette batterie également signée Bosch affiche une capacité de 500 Wh. Le tout est freiné sans problème par des disques hydrauliques Shimano. À l’arrière, une cassette 11 vitesses 11-40 dents permet d’affronter tous les reliefs ou presque. Moustache a opté pour des gros pneus qui procurent à l’ensemble une tenue de route rassurante. Mention spéciale pour la potence Quick-Park qui permet de rabattre le guidon pour un stockage plus facile.

Cannondale Tesoro Neo X 3 : le plus polyvalent

Cannondale Tesoro Neo X 3 2999 € > Cannondale

Voici ce qu’une personne de la marque qualifie de SUV du vélo à assistance électrique. Le Tesoro Neo X, vous l’aurez compris, est aussi à l’aise dans les artères d’une grande agglomération que sur un chemin forestier. Pour cela, il dispose d’une géométrie parfaitement étudiée et d’un équipement à la hauteur. Le cadre en aluminium est proposé en 4 tailles afin que tout le monde puisse trouver la monture idéale. Ce VAE offre à l’avant une fourche d’un débattement de 100 mm tandis que la selle prend place sur une tige offrant suffisamment d’amorti pour filtrer les vibrations et même les petits chocs. La présence de gros pneus profite également au confort général du vélo.

Crédit : Cannondale

Avec 9 vitesses étagées de 11 à 36 dents, le Tesero Neo X devrait être capable de vous amener très loin et ce d’autant plus qu’il peut compter sur un puissant moteur central Bosch Performance Line. La firme allemande fournit aussi une batterie de 500 Wh qui prend place en toute discrétion dans le tube diagonal du cadre. De quoi offrir une autonomie max de 95 km. Le reste de l’équipement comprend un set d’éclairage complet ainsi qu’un robuste porte-bagages.

Canyon Roadlite :ON AL 7.0 : le plus sportif

Canyon Roadlite :ON AL 7.0 2499 € > Canyon

Attention, ce vélo est une bombe ! Sa conception est très proche de celle d’un vélo de course, mais Canyon lui a attribué un guidon plat moins contraignant pour vos lombaires. Son cadre en aluminium présente une finition parfaite et surtout permet un excellent rendement du fait de sa grande rigidité. Si ce n’est pas le plus confortable du lot, sachez que chaque portion d’énergie dépensée pour l’animer sera retranscrite à sa roue arrière. Votre propre énergie, mais aussi bien entendu celle du moteur Fazua Evolution. Celui-ci est d’un genre un peu particulier qui lui permet d’être plus léger que les concurrents. Il procure une assistance subtile et discrète, un sentiment renforcé par son grand silence de fonctionnement.

Crédit : Canyon

Avec sa batterie de 250 Wh, le Canyon Roadlite :ON AL 7.0 peut vous permettre d’effectuer de grandes sorties loisir, mais aussi de vous accompagner sur vos trajets de vélotaf à condition de lui greffer quelques équipements comme un éclairage avant et arrière et éventuellement des garde-boue. Ce VAE dont l’équipement électrique est quasiment invisible est particulièrement léger, 16,5 kg, ce qui rend plus facile sa manipulation par exemple si vous souhaitez le monter dans votre appartement. Son freinage est puissant et qualité de fabrication de haut vol.

VanMoof S3 : le plus connecté

Venu tout droit des Pays-Bas, le VanMoof S3 reprend la plupart des arguments de son glorieux aîné en l’améliorant point par point. On retrouve un design atypique avec un tube supérieur parfaitement horizontal. Le design de son cadre le destine aux personnes de grande taille, au minimum 1,75 m. Ses designers ont opté pour une intégration maximale. Cela concerne tout d’abord son électrification : moteur et batterie sont totalement invisibles. Petit bémol, la batterie de 504 Wh n’est pas amovible. Il faudra donc la recharge directement sur le vélo. Une prise à portée est donc nécessaire. L’éclairage à Leds prend place de part et d’autre du tube horizontal. C’est très beau et cela fonctionne très bien, tout en mettant ces composants fragiles à l’abri des petits chocs du quotidien.

Crédit : VanMoof

Derrière ce design minimaliste se cache une débauche de technologie. À l’arrière, le VanMoof S3 a ainsi dissimulé un moteur électrique dans le moyeu de la roue et un système de 4 vitesses automatiques gérées par l’électronique. Le vélo embarque aussi une connectivité Bluetooth et GSM en sus d’une puce GPS. L’idée est ici de verrouiller le S3 depuis son smartphone et de connaître en temps réel sa position. Des capteurs sont capables de détecter des chocs et de déclencher une alarme et une notification dans l’application.

Nakamura E-Fit 150 : le meilleur rapport prix

Nakamura, la marque du vélo de la chaîne Intersport, propose avec son E-Fit 150 un vélo très bien équipé pour un prix pour le moins raisonnable. Disponible en version homme et mixte, ce VAE s’appuie sur un moteur central, c’est rare dans cette gamme de prix. Il s’agit d’une mécanique maison de 250 W pour un couple de 60 Nm. Le moteur est associé à une batterie semi-intégrée d’une capacité de 375 Wh et le tout est piloté au travers d’une console de commandes complète. La transmission par chaîne s’appuie sur une cassette offrant 7 vitesses qui devrait permettre d’affronter les rues de nos villes sans trop compliquer la vie du cycliste.

Crédit : Intersport

Celui-ci appréciera certainement le confort offert par la fourche qui propose 45 mm de débattement. Même chose pour la potence réglable permettant d’obtenir une position de pilotage optimale. Le freinage est assuré par des freins à disque hydraulique Shimano, des composants éprouvés et fiables. Le Nakamura E-Fit 150 est livré avec tout l’équipement nécessaire dans le cadre d’une utilisation urbaine quotidienne avec des feux à leds alimentés par la batterie, une béquille, des garde-boue et un solide porte-bagages.

E-Jitensha : le plus classe

Si vous aviez cédé il y a quelques années à la mode du fixie, des vélos ultra-simples, avec une seule vitesse et sans roue libre, de beaux engins pas forcément adaptés s’il s’agit d’affronter les montées de Montmartre sans arriver au travail en nage, nous avons peut-être une solution pour vous. La marque Jitensha a développé une déclinaison à assistance de leur vélo toujours assemblé manuellement dans un atelier genevois. Là aussi, seul l’œil le plus expert sera capable de distinguer la version électrifiée du modèle classique. Et pour cause, le constructeur a décidé d’aller à contre-courant en proposant un système qui ne nécessite tout simplement pas de recharge sur secteur. L’imposant moyeu arrière du vélo intègre un moteur de 250 W, classique allez-vous nous dire, mais aussi sa batterie qui va se recharger par le biais d’une technologie de récupération d’énergie lorsque vous ne pédalez pas : en descente ou en roue libre par exemple. Jitensha annonce une autonomie quasi infinie en mode récupération et de 30 km en mode turbo.

Crédit : Jitensha

Bien entendu, il n’y a pas d’écran de contrôle sophistiqué. Tout se passe depuis une application à installer sur son smartphone. La marque fabrique à la demande et il est possible de réaliser un modèle personnalisé grâce aux différentes options proposées. Avec son cadre acier et son poids de seulement 13 kg, voilà de quoi rouler différent !

L’autonomie annoncée est-elle une donnée fiable ?

L’autonomie d’un vélo à assistance électrique est uniquement donnée à titre indicatif, car elle dépend de beaucoup de facteurs. Si la capacité de la batterie joue bien entendu un rôle prépondérant, monsieur de La Palice n’aurait pas dit mieux, elle ne fait pas tout. Il est question du rendement du moteur, c’est-à-dire le rapport entre l’énergie consommée et celle restituée, mais aussi de nombreux éléments extérieurs.

Entrent ainsi en ligne de compte, la rigidité du cadre et donc son rendement intrinsèque, mais surtout le profil des parcours envisagés. Logiquement, la consommation électrique augmente dans les montées. Pareil lorsque les démarrages sont nombreux, car l’assistance se fait souvent plus forte dans les premiers coups de pédale pour relancer la machine. Le poids et la forme du cycliste déterminent aussi en partie l’autonomie du vélo. Vous l’aurez compris, l’autonomie annoncée par les constructeurs demeure purement indicative. Il est donc important, au cours des premières semaines d’utilisation de votre VAE, de faire vos propres estimations afin de ne pas tomber en panne sèche.

Qu’est-ce que l’assistance à la marche ?

Vous verrez cette mention sur la fiche technique sur plusieurs vélos de notre sélection. Il s’agit d’un mode spécial qui permet va vous permettre d’utiliser le moteur lorsque vous marchez à côté de votre vélo. L’idée est de vous aider jusqu’à 6 km/h, car un VAE pèse son poids. Il faut pour cela généralement effectuer une manœuvre spéciale depuis le panneau de contrôle.

Quid des aides des pouvoirs publics ?

Pour développer la pratique du vélo, de nombreuses collectivités locales proposent des aides financières à l’achat d’un VAE. En île de France, la région au travers de l’organisme en charge de la gestion des transports, Ile-de-France Mobilité, propose aussi une aide de 500 € dans la limite de 50 % du prix du vélo. Tout se passe en ligne. Sachez aussi que la subvention concerne aussi les équipements de sécurité comme un casque ou un antivol que vous achèterez en même temps que le vélo. En province, les collectivités locales ne sont pas en reste. Prenons par exemple le cas de la ville de Caen si chère au cœur de notre rédacteur en chef adoré. La Cité de Guillaume le Conquérant propose ainsi une aide de 250 € pour l’achat d’un VAE. N’hésitez à vous renseigner auprès de votre mairie, de votre Conseil Général et de votre région.

S’ajoute à cela l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition nationale : le forfait mobilités durables. L’idée est de permettre aux employeurs du secteur privé de prendre en charge à hauteur de 400 € par an et par employé le coût lié à l’adoption d’un moyen de transport pour le trajet domicile / travail comme le vélo, le covoiturage et les transports en commun. Cette somme est totalement exonérée de charges sociales et fiscales. Pour le secteur public, la somme est limitée à 200 €.

Comment limiter les risques de vol ?

Le risque de vol constitue sans nul doute un des freins au passage au vélo. Et c’est bien compréhensible. Il n’existe malheureusement pas de solution miracle. Il faut avant tout chercher à ralentir au maximum le voleur. En clair lui mettre des bâtons dans les roues pour qu’il abandonne sa besogne ou au pire délaisse votre vélo pour celui stationné à côté. Pour cela, il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs antivols avec toujours au moins un d’entre eux relié à un point fixe. Privilégiez les antivols de marque qui sont certifiés par les compagnies d’assurance. Il existe aussi des vis spéciales qui nécessitent un outil particulier pour démonter la selle ou les roues.

Le marché propose aussi plusieurs dispositifs permettant de géolocaliser en temps réel son vélo et donc d’être prévenu s’il se déplace… sans vous. Nous vous conseillons par ailleurs de faire tatouer votre vélo. L’opération réalisée le plus souvent dans une boutique spécialisée va compliquer la tâche du voleur lorsqu’il tentera de revendre l’objet de son larcin. En effet, un acheteur pourra vérifier en quelques secondes si le vélo proposé n’a pas été volé. Les vélos pliants simplifient bien entendu la vie, car ils peuvent être montés au bureau ou dans votre appartement. Enfin, petit conseil, évitez, si c’est possible, de stationner votre vélo à proximité immédiate d’une grande gare. Les statistiques font état d’un risque de vol qui y est plus élevé, car cela devient la solution de dernier recours pour certaines personnes ayant raté le dernier train.

L’entretien d’un VAE est-il plus complexe ?

Oui et non. Dans l’absolu oui, car il y a davantage de pièces et d’électronique, mais dans les faits les motorisations sont rarement sujettes à des pannes. Les batteries doivent si possible passer la nuit au chaud, car elles n’aiment pas l’humidité et le froid. Il faut contrôler régulièrement la pression des pneus, car rouler sous-gonflé rend le pneu plus sensible à la crevaison et cela nuit au rendement ainsi qu’à la précision de conduite. Pensez par ailleurs à vérifier le serrage des nombreuses vis présentes sur un VAE. Peut-être pas tous les jours, mais une ou deux fois par mois nous semblent être une fréquence raisonnable. Lubrifiez votre chaîne régulièrement. Si vous n’avez pas l’âme d’un mécanicien, n’hésitez pas à faire une révision chez un professionnel chaque année.