Valheim : un joueur recrée Blancherive de Skyrim

Un joueur de Valheim a relevé le défi ambitieux de recréer Blancherive, l’une des villes les plus emblématiques de Skyrim. Il a passé trois mois à reproduire la ville de Skyrim dans le jeu. Le résultat est impressionnant !

À sa sortie en accès anticipé le 2 février 2021, Valheim a rapidement connu un énorme succès sur Steam. Les possibilités sont infinies dans le jeu de type bac à sable de survie en monde ouvert à l’époque des Vikings. Certains joueurs se concentrent sur la survie et les combats tandis que d’autres comme « u/_Vinrenu_ » se sont spécialisés dans la construction.

Blancherive dans Skyrim – Crédit : u/_Vinrenu_ / Reddit

Le joueur « u/_Vinrenu_ », passionné à la fois de Valheim et de Skyrim, a décidé de rendre hommage au cinquième opus de la série The Elder Scrolls dont le sixième jeu est toujours en phase de conception. Il a donc recréé dans Valheim la ville de Blancherive (Whiterun en anglais) qui est l’une des villes les plus emblématiques de Skyrim.

Fort-Dragon et Forgeciel, le joueur de Valheim a pensé à tous les détails

Le joueur de Valheim a partagé sa création sur Reddit. Il a préparé une vidéo de plusieurs minutes qui prouve à quel point la reproduction est détaillée. Il a expliqué avoir passé 3 mois à recréer Blancherive. On y voit tous les lieux iconiques de Blancherive, dont Fort-Dragon et la Forgeciel.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un joueur de Valheim relève le défi de reproduire Blancherive. En effet, l’univers de Skyrim n’est pas totalement différent de celui de Valheim avec ses influences nordiques. On les retrouve dans l’architecture et la mythologie du jeu. De plus, de nombreux fans de Skyrim jouent aussi à Valheim.

Il y a quelques mois, un joueur de Valheim fan de la saga Le Seigneur des Anneaux a reproduit la maison de Bilbo le Hobbit. Enfin, la reproduction de Blancherive est très bien réussie. Cependant, on constate tout de même que les performances ne semblent pas être extraordinaires avec des framerates particulièrement faibles. Il ne faut effectivement pas oublier que Valheim est toujours en accès anticipé sur PC à l’heure actuelle. Le développeur suédois Iron Gate AB améliore progressivement le jeu au fur et à mesure des mises à jour.

Source : Screen Rant