Venom 2 : Stan Lee se cache dans la bande-annonce du nouvel opus

Entre Stan Lee et Marvel, cela a toujours été une grande histoire d’amour et de fidélité. Depuis de nombreuses années, le scénariste est souvent apparu dans les productions du studio. Malgré sa récente disparition, Marvel a donc tout naturellement tenu à lui rendre un bel hommage. Ne pouvant plus apparaître physiquement à l’écran, l’acteur fait tout de même une incursion surprise dans la nouvelle bande-annonce de Venom 2. Mais il s’agit de bien ouvrir l’œil pour retrouver sa trace. Après avoir campé un promeneur de chiens dans la précédente mouture, le comédien fait donc « son retour » à l’écran.

Quand Venom 2 rend hommage à Stan Lee – Crédit : Marvel Studios

Attendu le 24 septembre prochain dans les salles obscures, Venom 2 vient de publier un nouvel aperçu de son contenu sur la toile. Tom Hardy sera bel et bien de retour, aux côtés notamment de Naomie Harris et Reid Scott.

Un bel hommage

C’est ce qu’il est convenu d’appeler un joli caméo. L’apparition de Lee est quasiment subliminale, mais les fans l’ont immédiatement repéré. Une courte scène montre Eddie Brock parcourir un magasin, passant devant un présentoir débordant de magazines. Et sur la couverture de l’un d’entre eux, on peut reconnaître visage du regretté Lee. L’image ne dure que quelques secondes mais elle a le mérite d’exister.

Stan Lee Cameo in the Venom trailer 😔 pic.twitter.com/6K8nvC83XN — Alex 🍥 Loves Venom 2. (@alexisamenace) May 10, 2021

Ce n’est pas le premier hommage rendu au comédien. En effet, lors de la réédition de Deadpool 2, un « RIP » a été ajouté à la scène à laquelle participe le comédien. WandaVision a également fait la part belle à Lee. L’un des segments d’introduction montre en effet une voiture immatriculée 122822. Cette suite numérique fait en fait écho à la date de naissance du comédien. Malgré sa disparition, Lee continue ainsi de planer autour des projets Marvel. Et d’autres caméos pourraient bientôt se glisser à l’écran.

Venom 2 sera l’occasion de mettre à l’honneur Carnage. L’ennemi principal de ce nouvel opus sera Cletus Kassidy, un redoutable tueur en série. Ce dernier va entrer en contact avec un symbiote alien pour devenir le démoniaque Carnage. Enfermé à Ravencroft, Kassidy finira par quitter sa prison et semer le chaos sur son passage.

Rendez-vous est donné dans quelques mois pour découvrir (enfin) le résultat. En attendant, ce bel hommage à Stan Lee est également l’occasion de se replonger dans l’incroyable carrière de ce géant du cinéma.

