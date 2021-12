Venom : le troisième opus est officiellement en développement

Eddie et son symbiote n’ont pas fini de faire parler d’eux ! Après un premier opus réussi, Venom 2 a fait une entrée fracassante dans les salles obscures. Malgré la pandémie mondiale, le projet aura connu un succès florissant au box-office mondial, engrangeant pas loin de 483 millions de dollars de recettes. Pas étonnant donc que le feu vert ait enfin été officiellement donné pour lancer la mise en production d’un troisième film. C’est Amy Pascal, la productrice de Spider-Man, qui vient tout juste de confirmer l’information.

Venom : un troisième volet officiellement confirmé – Crédit : Sony Pictures

Le succès donne des ailes. Si pour le moment, les effort sont concentrés sur la sortie de No Way Home, pas étonnant que Pascal ait fait cette annonce, histoire de faire saliver les fans.

Venom 3: c’est confirmé !

« Nous sommes actuellement dans les étapes de planification. Mais pour le moment, nous faisons surtout en sorte que tout le monde vienne voir No Way Home » explique ainsi Pascal. Mais cette déclaration n’est pas anodine. En effet, tout le monde attend désormais que Venom vienne affronter le Spider-Man de Tom Holland. La sortie du prochain Spider-Man est donc une aubaine pour confirmer l’arrivée prochaine de ce troisième volet, semble t-il prometteur.

Pour l’heure donc, Pascal et son équipe veulent faire de No Way Home LE succès des fêtes de fin d’année. Malgré la reprise épidémique, les cinémas restent ouverts. Il y a donc fort à parier que si ce nouveau volet tient toutes ses promesses, les retombées économiques risquent d’être florissantes. Surtout que Tom Holland pourrait faire sa dernière apparition en solitaire dans la combinaison de l’homme-araignée.

On n’en sait pour l’heure pas davantage. Venom 3 devrait logiquement se dévoiler au public courant 2023 si tout se passe comme prévu.

Source : Heroic Hollywood