Venom : Let There Be Carnage est repoussé à septembre 2021

La date de sortie de Venom : Let There Be Carnage est une nouvelle fois repoussé. Au lieu de sortir le 25 juin 2021 comme prévu, le film de super-héros avec Tom Hardy sera diffusé en salles le 17 septembre 2021 s’il n’y a pas un énième retard.

Le logo de Venom : Let There Be Carnage – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Les fans de Venom vont devoir patienter avant de découvrir la suite des aventures d’Eddie Brock (Tom Hardy) qui sert d’hôte au symbiote extraterrestre. Eh oui, Sony Pictures vient de décaler encore une fois la date de sortie de Venom : Let There Be Carnage. Le film de super-héros a déjà été repoussé deux fois. Il devait initialement sortir en octobre 2020 avant d’être retardé au 25 juin 2021. Finalement, Venom : Let There Be Carnage arrivera sur grand écran le 17 septembre 2021.

Venom : Let There Be Carnage pourrait être l’un des plus gros blockbusters de 2021

Le retard de la sequel de Venom prouve une nouvelle fois que l’industrie cinématographique souffre encore de la pandémie de Covid-19 en 2021. Il s’agit du dernier film en date à avoir été repoussé après notamment No Time To Die qui sortira le 8 octobre au lieu du printemps. Pour rappel, le prochain James Bond aurait dû arriver le 8 avril 2020 avant d’être décalé au 25 novembre, puis au printemps 2021 et finalement au 8 octobre 2021. Cela représente déjà plus d’un an de retard.

Pour le moment, Sony Pictures n’a pas encore révélé la bande-annonce de Venom : Let There Be Carnage. Nous avons seulement découvert le logo du film qui avait été révélé par Tom Hardy l’année dernière. Néanmoins, une rumeur circule sur la toile selon laquelle le trailer du long-métrage réalisé par Andy Serkis arrivera très prochainement.

Enfin, la suite de Venom a tout à fait le potentiel d’être l’un des plus gros blockbusters au box-office cette année. Bien qu’il ne soit pas conventionnel de sortir un tel film en septembre qui est généralement une période creuse, il ne faut pas oublier que la pandémie a changé les habitudes du monde cinématographique. Ainsi, le mois de septembre 2021 pourrait bien correspondre à la période à laquelle les spectateurs pourront enfin retourner normalement au cinéma. D’ailleurs, New York a récemment autorisé une réouverture partielle des salles de cinéma qui sont toujours fermées dans l’ensemble en France métropolitaine.

Source : ComicBook