Venom : Let There Be Carnage : les rumeurs concernant le retard de sa sortie sont fausses

Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, le monde du cinéma a du subir de nombreux retards. Beaucoup de spectateurs ont donc du prendre leur mal en patience et attendre des délais supplémentaires pour assister aux premières de films très attendus. Beaucoup de production ne pouvaient pas commencer leurs tournages aux dates escomptées. Lorsque certaines d’entre elles ont pu enfin commencer à filmer, il leur a fallu encore s’armer de patience et travailler au ralenti.

À nouveau aujourd’hui, les studios hollywoodiens craignent la pandémie. Le variant Delta pourrait engendrer de nouvelles mesures. Les productions sont poussées à mettre sur pied des plans B en cas de nouvelles restrictions. C’est dans cet état d’esprit que certains médias avaient annoncé la sortie de Venom 2 comme repoussée en 2022. Celle-ci était pourtant prévue pour les prochains mois.

La pandémie impréssionne, Sony tient bon

Venom 2, ou dans son vrai titre Venom : Let There Be Carnage était initialement prévu pour octobre 2020. À la manière de nombreux autres films, il n’a pas pu voir le jour à cette date, en plein milieu d’une période dans laquelle les salles de cinémas fermaient leurs portes. Les producteurs ont donc repoussé la sortie en juin 2021, puis en septembre 2021. À cause du variant delta, Sony a finalement repoussé la date en octobre.

Il y a quelques jours, certains médias avaient faussement alerté l’audience en mentionnant un nouveau report du film en 2022. Variety a vite démenti l’information. Tom Hardy débarquera donc bien sur les écrans le 15 octobre. La nouvelle bande annonce de Spider-Man : No Way Home a causé un engouement tel qu’on ne pouvait imaginer Sony se refuser de sortir Venom dans la même période.

Venom : Let There Be Carnage sera réalisé par Andy Serkis. Il prendra place un an après les évènements du premier film Venom (2018). Eddie Brock (Tom Hardy) reviendra en tant que journaliste d’investigation aux côtés de son ex-femme Anne (incarnée par Michelle Williams). Cletus Kasady, un tueur en série aussi infecté par le Venom, sera joué par Woody Harrelson. Stephen Graham and Naomie Harris feront également partie du casting.

