Vente Flash Apple chez Bouygues Telecom : l’iPhone 13 à mini prix

iPhone 13 – Crédit : Sahej Brar / Unsplash

Pendant encore quelques jours, Bouygues Telecom vous propose une remise de 100€ sur l’iPhone 13 grâce au code promo « VF100 » à inscrire lors de votre commande.

Attention, cette offre est valable jusqu’au 30 janvier prochain seulement, pour tout achat de l’iPhone 13 avec un forfait Sensation 90Go (ou supérieur).

Pour réaliser encore plus d’économies, Bouygues Telecom vous propose également 2 autres offres (cumulables avec la remise de 100€) :

Une offre de remboursement de 70€, sur demande et en différée

70€ de bonus pour la reprise de votre ancien Smartphone

Ainsi, chez Bouygues Telecom, vous pouvez économiser jusqu’à 240€ sur votre iPhone 13.

Des performances exceptionnelles et une autonomie améliorée

Avec l’iPhone 13, Apple a su se réinventer et propose plusieurs nouveautés qui ont su convaincre les experts. Parmi les innovations du smartphone, on note particulièrement la batterie de l’iPhone 13 qui permet une autonomie bien supérieure à celle proposée par l’iPhone 12.

Pour le reste, le smartphone Apple tape encore en plein dans le mille avec une puce Bionic A15 qui permet des performances exceptionnelles et vous apportera une fluidité incomparable. Son écran OLED lumineux de 6,1 pouces est également très apprécié et permet un grand confort d’utilisation.

Sur sa fiche technique, on trouve également 4Go de RAM, une définition d’écran de 2532 x 1170 px, la captation vidéo 4K, le WiFi 6, une certification d’étanchéité IP68, 2 modules photo arrière de 12 Mpx (grand angle et ultra grand angle) et un module photo avant de 12 Mpx.

Vous êtes intéressé par l’iPhone 13 ? Rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom pour vous le procurer à prix mini !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.