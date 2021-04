Vente flash : la montre connectée Suunto 7 à prix mini chez Darty

Darty vous propose la montre connectée Suunto 7 à 349,99€ au lieu de 479,99€. Elle est disponible en 4 coloris : sandstone rosegold, black lime, white burgundy et graphite copper. Attention, la Suunto 7 Black n’est pas à -27%.

Suunto 7 : une montre connectée parfaite pour le sport

La Suunto 7 est décrite par la marque comme étant à la fois une montre connectée et une montre de sport GPS, et pour causes. Equipée de 70 modes sportifs, elle vous permet en effet de suivre toutes vos activités sportives avec précision grâce à son GPS et son capteur de fréquence cardiaque.

Les fonctionnalités sportives sont accessibles d’une simple pression sur votre poignet, pour faciliter encore plus votre suivi sportif. Conçue pour vous suivre dans toutes vos activités, elle est étanche jusqu’à 50 mètres et résiste aux chocs, à la saleté et aux rayures (Gorilla Glass).

Compatible avec Android et iOS, la Suunto 7 propose également de nombreux services afin de faciliter votre quotidien, comme par exemple l’aide de l’Assistant Google, les paiements rapides avec Google Pay, toutes les applications Google Play, le coaching personnalisé Google Fit, vos notifications, la météo, les rappels de votre calendrier, etc.

Vous pouvez aussi connecter votre Suunto 7 à votre casque Bluetooth et ainsi gérer votre musique depuis votre poignet grâce aux commandes musicales de la montre. Enfin, elle est équipée d’une batterie performante qui lui permet de tenir jusqu’à 48h en utilisation montre connectée et 12h en mode suivi de GPS.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.