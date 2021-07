Vente flash sur l’aspirateur iRobot Roomba 692

Alors que l’aspirateur iRobot Roomba 692 est à 429 € chez Amazon, le modèle iRobot Roomba 692 est à un prix plus accessible. En effet, chez Amazon il est vendu à 199 € au lieu de 209 €. Selon vos attentes et vos besoins vous allez pouvoir vite faire votre choix pour acheter votre robot aspirateur.

L’aspirateur iRobot Roomba 692 passe à 199 € chez Amazon

Grâce à cet aspirateur robot, vous allez pouvoir supprimer une corvée ménagère de votre liste. En effet, avec son système de nettoyage en 3 étapes et ses différents accessoires ( brosse multi-surface et brosse de nettoyage) il va pouvoir intervenir sur toutes les surfaces (sols durs, moquette et tapis).

Bien évidemment, ce robot intelligent intervient seul, grâce à ses capteurs il va pouvoir éviter les obstacles et adapter sa trajectoire afin de passer dans tous les coins de votre intérieur. Grâce à l’application iRobot HOME, vous pourrez suivre la progression du nettoyage ou encore donner vos consignes à votre robot. Bonne nouvelle supplémentaire, le robot est compatible avec les différents assistants intelligents, vous pourrez donc directement passer par Alexa pour programmer votre robot ou personnaliser les cycles de nettoyage.

Attention, toutefois rappelons que cette offre est valable uniquement une journée, elle prendra donc fin demain soit le 27 juillet 2021.