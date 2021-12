Vente flash sur le balai aspirateur Dreame V10 Pro qui passe à 164 €

A l’occasion d’une vente flash, le balai aspirateur Dreame V10 Pro passe à seulement 164 € au lieu de 219 €. Attention, pour pouvoir profiter de cette belle remise il ne faudra pas réfléchir trop longtemps car les stocks vont très vite partir.

Le balai aspirateur Dreame V10 Pro est à 164 €

Si votre aspirateur est encore équipé d’un traineau, c’est le moment de craquer sur ce modèle. En effet, plus léger, plus pratique et plus performant, il fera certainement l’affaire pour remplacer votre ancien modèle vieillissant. Si ce modèle attire votre attention, il va falloir faire vite car grâce à cette vente flash, son tarif chute à 164 € et les commandes vont certainement s’envoler dans les heures qui viennent.

Toutefois, avant de vous décider, vous avez certainement besoin d’en savoir plus sur ce modèle. Avec son poids plume de seulement 1.5 kg, vous allez pouvoir grimper facilement à l’étage, terminé la corvée de soulever votre aspirateur traineau. Grâce à lui, vous pourrez également nettoyer votre voiture ou encore aspirer les miettes dans le canapé car il se transforme en aspirateur à main en un seul geste. Efficace par rapport à son prix, il est également moins bruyant et il pourra nettoyer tous vos sols : carrelage, parquet ou encore les tapis et les moquettes.

Cependant, si vous préférez opter pour un modèle autonome, pensez à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots.