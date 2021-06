Vente flash sur le Poco X3 Pro chez Cdiscount

Décidément, aujourd’hui Cdiscount vous propose de très belles affaires. Après le bracelet Huawei Band 6 à 39,99 €, c’est au smartphone Poco X3 Pro de bénéficier d’une vente flash. Aujourd’hui, il est à seulement 209 € au lieu de 299 €.

Le Poco X3 Pro est à petit prix chez Cdiscount

C’est une offre tout à fait intéressante que propose Cdiscount avec cette vente flash et les budgets limités devraient être séduits. Ce smartphone X3 Pro est certes à un prix bas aujourd’hui, mais il possède toutefois des capacités techniques très séduisantes par rapport à son prix.

Le smartphone possède un écran de 6,67 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Il est équipé de la puce Snapdragon 860 avec 8 Go de RAM et une capacité de stockage de 256 Go. Vous n’aurez donc aucun souci pour faire tourner vos applications et vos jeux vidéos.

Concernant les photos, il est équipé de 4 capteurs dont un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP également. Malheureusement la photo n’est pas un point fort pour ce smartphone, mais pour le prix cela restera satisfaisant.

L’autonomie est elle un point positif, car grâce à une batterie de 5160 mAh vous pourrez tenir jusqu’à 2 jours en ayant une utilisation raisonnable de votre smartphone.

