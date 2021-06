Vente flash sur le Xiaomi Mi Lite 5G chez Orange

Chez Orange, le smartphone Xiaomi Mi Lite 5G est proposé à 349 €, une belle offre à ne pas rater. Attention, cette offre est limitée dans le temps, sachez que vous aurez jusqu’au 23 juin 2021 pour en bénéficier.

Xiaomi Mi Lite 5G passe à 349 € chez Orange

Durant cette vente flash, le Xiaomi Mi Lite 5G est donc affiché à 349 € au lieu de 399 € soit une remise immédiate de 50 €. Performant, ce smartphone propose des caractéristiques techniques qui devraient vous plaire.

Le smartphone possède un écran AMOLED DotDisplay 6,5 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Son processeur Snapdragon 780G et sa mémoire vive de 8 Go de RAM permettront à toutes vos applications et jeux 3D de tourner sans difficulté.

Concernant les photos, ce sont 3 capteurs dont 64 + 8 + 5 qui vont vous permettre de réaliser de beaux clichés lorsque la luminosité est correcte. Pour les selfies, une caméra de 20 mégapixels viendra immortaliser vos plus beaux moments.

L’autonomie est correcte avec une batterie de 4250 mAh qui vous permettra de tenir une journée complète voire un peu plus selon votre utilisation quotidienne.

Toutefois si ce modèle ne vous attire pas, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.