Vente flash sur l’enceinte JBL Go 3 chez Orange

Chez Orange, l’enceinte JBL Go 3 bénéficie d’une remise et passe à 29,99 € au lieu de 39,99 €.

Durant quelques jours, l’opérateur Orange propose une offre plutôt intéressante sur l’enceinte JBL Go 3. En effet, c’est une économie de 10 € que vous allez pouvoir faire si vous commandez dès maintenant ce produit via le site Orange.

Enceinte JBL Go 3 est à petit prix chez Orange

Du 02 juin au 09 juin, Orange offre donc une réduction immédiate de 10 € à valoir sur l’achat de cette enceinte étanche JBL Go 3. Si ce bon plan vous intéresse, il va falloir faire vite, car les coloris partent vite. Pour le moment il reste le coloris camouflage ou rose.

Avec son design moderne et sa taille très pratique, cette enceinte est conçue pour être embarquée partout avec vous, la preuve elle peut fonctionner via le Bluetooth, il vous suffira de la relier à votre tablette ou à votre smartphone. Étanche et résistante à la poussière elle est porteuse de l’indice de protection IP67. Elle mesure 8,75 x 7,5 x 4,13 cm et pèse le poids plume de 209 grammes.

Avec son autonomie de 5 heures en une seule recharge, vous pourrez quitter votre domicile plusieurs heures tout en étant accompagné de vos morceaux de musique préférés.

