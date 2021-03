Vente flash sur les Airpods Pro avec boitier reconditionné qui chutent à 199 € à la Fnac

C’est donc grâce à une vente flash à la Fnac que le prix des Airpods Pro d’Apple chute. Profitez vite de cette réduction de 20 % pour effectuer votre commande. A savoir que l’offre prendra fin le 31 mars.

Airpods Pro Apple vente flash à la Fnac pour une réduction de 50 €

C’est donc jusqu’au 31 mars et dans la limite des stocks disponibles que la Fnac vous propose de bénéficier d’une belle réduction de 50 € sur les Airpods Pro d’Apple. Une promo très intéressante car le prix (neuf) de ce produit descend rarement en dessous de 239 €. A noter qu’en plus de la réduction, le site offre également 4 mois d’abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer.

Plus compacts et plus légers que leurs prédécesseurs, les Airpods Pro ont une très bonne qualité audio ainsi que la réduction de bruit active. Grâce au boitier vous pourrez les emporter très facilement avec vous et ainsi les sortir au besoin dans les transports ou lors de vos ballades.

Du côté de l’autonomie, les Airpods Pro peuvent tenir jusqu’à 24 heures d’écoute dont 4,5 heures avec une seule charge. Pour les recharges urgentes, sachez qu’avec 5 minutes de charge vous pourrez utiliser les Airpods pendant 1 heure.

Sachez que les Airpods Pro de cette vente flash ne sont pas neufs mais reconditionnés au Grade A+ soit comme neuf.