Vers la fin des tests PCR, la keynote d’Apple approche, la Nintendo Switch OLED déjà en rupture de stock, le récap’ de la semaine

Alors que des chercheurs tentent de découvrir une nouvelle méthode efficace pour repérer le virus du Covid-19 dans l’air, un Youtubeur fan de Tesla a accumulé 3 millions de kilomètres de recharge gratuite. Apple a annoncé vendredi sa keynote d’automne qui aura lieu dans quelques jours et la Nintendo Switch OLED est malheureusement déjà en rupture de stock chez plusieurs détaillants seulement une semaine après sa sortie. Une semaine riche en actus mais également en tests ! Plongez-vous dans le récap’ de la semaine de Tom’s Guide !

Les test PCR bientôt remplacés par des analyses de l’air ?

Alors que la détection du Covid-19 se fait actuellement par prélèvement nasal ou salivaire, et/ou par écouvillonnage de surface, des chercheurs et médecins singapouriens ont découvert une nouvelle méthode pour détecter le virus dans l’air. Cette-dernière consiste en effet à détecter l’ARN du SRAS-CoV-2 – l’acide nucléique codant du virus responsable du COVID-19 – à l’intérieur des bâtiments par une simple analyse de l’air ambiant. Suite aux essais des chercheurs, les résultats se sont montrés très encourageants puisque l’analyse de l’air serait sept fois plus efficace que les tests de surface pour détecter le Covid-19.

La Keynote d’Apple aura lieu dans quelques jours

Apple a annoncé ce vendredi que sa keynote d’automne serait diffusée en direct le 18 octobre à 19h00 en France métropolitaine sur le site Web d’Apple, sur la chaîne Youtube de l’entreprise et via l’application Apple TV. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour comprendre en détail comment regarder l’évènement. On imagine que ce sera l’occasion pour le géant américain de lever le voile sur le MacBook Pro 14’et 16’, mais on pourrait également y découvrir un nouveau Mac mini et peut-être d’autres surprises…

MacBook Pro Apple Event le 18 octobre – Crédits : Apple

Où trouver la Nintendo Switch OLED ?

Une semaine seulement après sa sortie, la Nintendo Switch OLED semble connaître les mêmes débuts que les consoles concurrentes et seraient déjà en rupture de stock dans plusieurs boutiques en ligne. Pour un prix plus élevé que le tarif conseillé, vous pouvez encore vous procurer la nouvelle Switch chez Micromania et PicwicToys. Il faudra donc faire attention aux scalpers qui risquent de se procurer des grandes quantités de Switch OLED pour ensuite les revendre à prix d’or sur le marché d’occasion, comme c’est déjà le cas pour la PS5 par exemple.

Une confrontation bouleversante dans Squid Game



Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu la série Squid Game sur Netflix.

La série Squid Game continue d’exploser les records de visionnage et de nous surprendre à chaque épisode ! Hwang Jun-ho a fini par retrouver son frère disparu In-ho dans le huitième épisode de la série et ce dernier n’est autre que le Front Man. Au cours d’une confrontation bouleversante opposant les deux frères, le Front Man a prouvé sa loyauté envers les jeux en tirant sur Hwang Jun-ho. Toutefois, on peut imaginer que ce dernier survivra car le Front Man a visé l’épaule et non pas entre les yeux.

Le Front Man dans Squid Game – Crédit : Netflix

3 millions de kilomètres de recharge gratuite pour un fan de Tesla

Andy Slye est un fan de Tesla et parle souvent de la marque dans sa chaîne Youtube. Alors que Tesla offre des kilomètres de recharge gratuite à ses filleuls dans le cadre d’un programme de parrainage, Andy Slye a accumulé l’équivalent de 3 219 000 kilomètres de recharge gratuite. Malheureusement le programme de parrainage vient d’être stoppé. Andy Slye est bien décidé à relever le défi d’utiliser la totalité de ses kilomètres gratuits avant leur date d’expiration en mai 2023. Selon nos calculs, il faudrait que le Youtubeur parcoure près de 6000 km par jour, tous les jours, jusqu’à mai 2023… On lui souhaite bonne chance !

Crédits image : Andy Slye / Youtube

Nos tests de la semaine

La Nintendo Switch OLED propose un écran de qualité

Nintendo a lancé la Switch Oled le 8 octobre et cette nouvelle console a la particularité d’embarquer un écran Oled magnifique en mode nomade et son contraste est saisissant. Son pied multiposition est solide et très pratique, l’autonomie a été améliorée et sa capacité de stockage est passée de 32 à 64 Go. Malheureusement la Switch OLED ne sera pas épargnée par le Joy-Con Drift. Côté son, nous avons été un peu déçus par sa qualité en mode filaire.

Nintendo Switch Oled – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Huawei revisite son ultrabook milieu de gamme avec le Matebook 14s

Nous avons testé le Matebook 14s qui sera disponible dès le 25 octobre au prix public de 1349 euros. On aime sa bonne autonomie, ses performances et son écran calibré haute définition et plus fluide. Huawei propose l’ultrabook dans un nouveau joli coloris vert et a apporté des améliorations au son et à la dalle tactile. On apprécie également le lecteur d’empreintes digitales qui a été intégré au bouton de démarrage. Outre le fait que l’on aurait préféré découvrir un processeur à 6 ou 8 cœurs, le Matebook 14s est un très bon PC portable.

Huawei Matebook 14s – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La carte graphique Radeon RX 6600 d’AMD est parfaite pour le jeu en Full HD

La Radeon RX 6600 est vendue comme une carte destinée au jeu en Full HD et le défi est largement relevé, à condition de ne pas activer le ray-tracing. L’architecture RDNA2 montre en effet ses limites face à la concurrence. Lors de notre test, nous avons constaté que la Radeon RX 6600 fait plus ou moins jeu égal avec la RTX 3060 de NVIDIA. Malheureusement le plus gros point noir reste le tarif et la disponibilité de cette nouvelle carte graphique, toujours victime d’une pénurie qui entraine une hausse de son prix en boutique.

XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 6600 – Crédit : Igor’s Lab

Un comparatif entre la Nintendo Switch Oled, la Switch et la Switch Lite

Les trois consoles proposent trois usages différents : la Switch Lite se destine à un usage 100% nomade, avec sa taille compacte et un écran LCD plus petit. La nouvelle Switch OLED est une console 50% à domicile, 50% en extérieur : elle est en effet aussi adaptée aux sessions nomades avec son écran OLED dont la technologie permet l’affichage de couleurs vives et un contraste infini. C’est d’ailleurs cette-dernière qui selon nous offre la meilleure qualité d’écran. En termes de puissance, toutes les Switch embarquent la même fiche technique ainsi que la fameuse plateforme Mariko. Côté autonomie, c’est la Switch OLED qui offre le plus long temps de jeu. Exceptée la Switch Lite, les deux autres consoles sont optimales pour jouer sur téléviseur. Pour jouer à plusieurs en nomade, la version OLED l’emporte, notamment grâce à sa dalle de meilleure qualité, avec un point bonus pour son nouveau pied solide et multiposition.

Nintendo Switch – Crédit : Nintendo

On fait un point sur les meilleurs navigateurs en 2021

L’offre en matière de navigateurs Internet se renouvelle régulièrement au gré des mises à jour proposées par les principaux acteurs de ce marché. Avec près de 60% de part de marché, Chrome est le navigateur le plus utilisé. L’autre navigateur incontournable n’est autre que Firefox, qui a pour points forts d’être libre et de respecter la vie privée des utilisateurs. Microsoft Edge Chromium a l’avantage d’être directement intégré à Windows et à l’environnement Microsoft. On apprécie Opera pour son VPN gratuit, Vivaldi pour son ultra personnalisation et Brave pour sa rapidité. Pour finir, le navigateur officiel et par défaut de MacOS, Safari, aura donc la meilleure intégration au sein de l’univers Apple.

