Very B&You : 100 Go pour 10,99€ sans engagement, un forfait irrésistible pour les vacances

Beaucoup de datas, pas d’engagement et des tarifs très attractifs, les offres Very B&You juste avant les vacances méritent clairement qu’on s’y attarde.

C’est bientôt les vacances et le moment idéal pour prendre un forfait qui vous permettra de regarder des séries, jouer et surfer sur votre mobile sans vous priver. En effet, B&You propose un forfait (à condition de souscrire avant le 6 juillet) à moins de 11 euros avec 100 Go de données. De quoi passer des vacances sans stress. Et si ce forfait vous convient, pas de changement de tarif au bout d’un an, le prix restera le même.

Détails de l’offre



Si vous avez prévu quelques escapades à l’étranger vous pourrez profiter de 20 Go de données mobiles utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM. Les appels et les SMS/MMS sont, eux, illimités en France métropolitaine.

La garantie d’un réseau de qualité

De plus vous bénéficiez de la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom. Ainsi où que vous soyez en France, vous bénéficierez de débits élevés et profiterez sans ralentissement de tous vos contenus.

Et si votre budget est très serré ou qu’à l’inverse vous pensez avoir besoin de plus de datas, B&You propose également 2 autres forfaits qui peuvent vous intéresser :

4,99€/mois pour 5 Go (utilisables en France et en Europe/Dom)

14,99€/mois pour 200 Go (dont 20 Go utilisables en Europe/Dom)

Quel que soit votre choix, aucun engagement n’est demandé. Ainsi si vos besoins évoluent, vous pourrez résiliez à tout moment où changer pour un forfait qui vous convient mieux.

Il ne vous reste plus qu’à vous dépêcher car toutes ces offres s’arrêtant dans quelques jours seulement !

Cet article a été rédigé en partenariat avec Bouygues Telecom.