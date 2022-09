Vidéo folle depuis l’ISS, anecdote sur Mortal Kombat et erreur d’effets spéciaux pour House of the Dragon : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récap : une vidéo capturée depuis l’ISS, une anecdote sur le premier jeu Mortal Kombat et une belle boulette pour le 3e épisode de House of the Dragon.

Deux cosmonautes capturent une vue imprenable de la Terre

Deux cosmonautes russes ont effectué une sortie extravéhiculaire dans l’espace depuis la Station spatiale internationale (ISS), ce vendredi. La vidéo a été diffusée par le compte Twitter de la station, à retrouver ci-dessous.

Saviez-vous que les personnages du premier Mortal Kombat ont été joués par des acteurs ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les personnages jouables du premier jeu Mortal Kombat sorti en 1992 sont tirés de véritables acteurs, dont la performance aura été enregistrée en motion capture. Voici les rushs originaux compilés en GIF.

Une belle boulette pour House of the Dragon

Malgré leur budget copieux, les grosses productions laissent parfois passer des erreurs. Illustration dans le troisième épisode de House of the Dragon où un détail n’a pas échappé aux yeux aiguisés de certains téléspectateurs.

