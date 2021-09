Vikings Valhalla : première bande-annonce épique pour le spin-off de la série sur Netflix

La fameuse série Vikings s’est terminée avec la saison 6 composée de 20 épisodes. L’intégralité des 89 épisodes de la série dramatique et historique est disponible sur Netflix. En 2019, le géant des plateformes de streaming a annoncé avoir commandé une suite à la célèbre épopée des Vikings. Ce spin-off s’appelle Vikings : Valhalla et il débarquera sur Netflix en 2022.

Les nouveaux guerriers de Vikings : Valhalla – Crédit : Netflix

Netflix vient de partager la toute première bande-annonce de Vikings : Valhalla. Épique, elle plonge les joueurs au XIe siècle, soit 100 ans après les évènements de la première série avec Ragnar Lothbrok joué par Travis Fimmel. Ce sera donc l’occasion de découvrir de nouveaux personnages qui représenteront une toute nouvelle génération de guerriers.

Vikings : Valhalla se déroule 100 ans après les aventures de Ragnar Lothbrok dans la série Vikings originale

Vikings : Valhalla suivra les aventures des guerriers les plus légendaires de l’histoire tels que Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), Harald Hardrada (Leo Suter) et le roi normand Guillaume le Conquérant qui est un descendant du seigneur viking Rollo (Clive Standen). On retrouvera aussi Emma de Normandie (Laura Berlin), le roi danois Knut le Grand (Bradley Freegard), Olaf le demi-frère de Harald (Johannes Haukur Jóhannesson), Godwin de Wessex (David Oakes) et d’autres.

La série se déroulera un siècle après l’époque de Ragnar Lothbrok, mais les fans ne seront pas pour autant dépaysés. Ils retrouveront les mythologies de la série originale dans le même univers. D’ailleurs, des acteurs vont aussi revenir pour Vikings : Valhalla. Il y aura notamment John Kavanagh qui interprétait le Devin, personnage principal de la quatrième et cinquième saison de Vikings.

La bande-annonce de Vikings : Valhalla promet un spin-off à la hauteur des attentes des fans. Vikings est l’une des séries les plus populaires de ces dernières années. Elle s’est retrouvée, malgré elle, dans l’ombre de Game of Thrones, mais son univers a désormais le potentiel de devenir aussi populaire, à condition que Vikings : Valhalla reçoive un excellent accueil.

Source : Netflix