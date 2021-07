Virgin Galactic fait gagner deux vols gratuits à la frontière de l’espace

Alors que Virgin Galactic vient d’envoyer avec succès le fondateur Richard Branson aux confins de l’espace et de le ramener sain et sauf sur Terre, la société vous offre désormais une chance de remporter un voyage dans l’avion spatial avec un ami.

L’entreprise a annoncé un partenariat avec la plateforme de collecte de fonds caritative Omaze pour le concours. Il permettra à deux personnes de participer à un vol spatial dont le lancement est prévu début 2022

Virgin Galactic – Crédit : Omaze

Le gagnant fera un voyage à bord de l’avion spatial VSS Unity de Virgin Galactic, le même avion que celui qu’a utilisé le milliardaire Richard Branson lors de son premier vol. Avec ce vol, Richard Branson a réalisé son rêve d’enfant. Il a été le premier homme à construire son propre vaisseau et à l’utiliser pour aller dans l’espace.

Le gagnant et son invité auront la chance de faire l’expérience de l’apesanteur. Il sera donc possible de voir la Terre depuis l’espace pendant quelques minutes. De plus, les gagnants du concours auront également droit à une visite privée du Spaceport America organisée par Richard Branson lui-même. Bien sûr, tous les frais comme les billets d’avion jusqu’au siège de Spaceport America et l’hôtel seront pris en charge par l’entreprise.

Comment participer au concours pour gagner un voyage dans l’espace ?

Pour s’inscrire et tenter de remporter une place à bord de du VSS Unity, vous devrez tout d’abord vous rendre sur le site d’Omaze. Vous pouvez participer jusqu’au 1er septembre et soutenir l’organisation à but non lucratif Space for Humanity. Celle-ci vise à envoyer dans l’espace des citoyens astronautes de diverses origines ethniques, économiques et culturelles.

Vous pouvez donc choisir de participer gratuitement, ou de faire un don pour gagner encore plus d’entrées pour le concours. Ainsi, un don de 10 dollars vous donnera 100 entrées, et un don de 100 dollars 2000 entrées. Le gagnant sera annoncé le 29 septembre prochain, et le vol aura lieu au début de l’année 2022. En attendant, tous les yeux sont tournés vers le premier vol de Jeff Bezos à bord de la capsule New Shepard de Blue Origin le 20 juillet prochain.

Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus. Le gagnant et son invité devront également prouver qu’ils sont vaccinés contre la COVID-19 pour pouvoir gagner le concours. Pour rappel, une place à bord du VSS Unity coûte approximativement 255 000 dollars.

Source : omaze