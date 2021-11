Virgin Galactic : le premier gagnant a été tiré au sort pour un voyage gratuit dans l’espace

Virgin Galactic et son PDG Richard Branson ont marqué l’histoire du tourisme spatial en réalisant un vol dans l’espace à bord du vaisseau VSS Unity. Bien que cet exploit aurait pu très mal tourner, le milliardaire est revenu sain et sauf sur Terre damant ainsi le pion à Jeff Bezos et Blue Origin.

Voici la grande gagnante du concours. Crédit : Virgin Galactic

Le business du tourisme spatial est donc lancé, mais malheureusement loin d’être accessible à tout le monde. En effet, pour s’offrir un vol avec Virgin Galactic, le touriste spatial doit débourser 450 000 $. Une somme astronomique pour le commun des mortels pour passer quelques minutes en apesanteur.

Space for Humanity : rendre l’espace accessible

Pour faire connaître sa société, Richard Branson a décidé d’organiser un concours dans le but de faire gagner deux vols gratuits aux portes de l’espace. Si ce genre de concours est plutôt courant, la valeur de la récompense l’est beaucoup moins puisque chaque gagnant pourra emmener la personne de son choix.

L’inscription était gratuite, mais il était possible de réaliser un don à l’association Space for Humanity afin d’obtenir des chances supplémentaires. Cette association a pour but de rendre les vols spatiaux plus accessibles. Virgin Galactic estime avoir récolté 1,7 million de dollars par le biais de ce concours.

Richard Branson est venu en personne

La gagnante du concours est une coach sportive qui s’appelle Keisha S. Vous pouvez découvrir sa joie lors de l’annonce de sa victoire dans la vidéo ci-dessous. Cette passionnée d’aéronautique et de l’espace compte offrir la seconde place à sa fille, une jeune étudiante en astrophysique.

Une belle expérience à venir qui ouvre la voie au tourisme spatial populaire. Même s’il semble invraisemblable aujourd’hui de se rendre sur un site de réservation pour commander un petit tour en apesanteur, la machine est en marche.

Après tout, qui aurait pu imaginer, il y a un peu plus de 40 ans qu’un civil puisse voler dans l’espace alors que l’Homme venait de poser un pied sur la Lune.

Source : engadget