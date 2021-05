Virgin Galactic réussit son troisième vol, un pas de plus vers le tourisme spatial

Le vol était initialement prévu pour décembre 2020, mais a échoué lorsqu’un problème informatique a interrompu l’allumage du moteur de la fusée. Virgin avait initialement reporté le vol à février, mais l’avait finalement repoussé à nouveau en raison de vérifications techniques.

Troisième vol – Crédit : Virgin Galactic / Twitter

Les deux premiers vols spatiaux d’Unity ont eu lieu en décembre 2018 et en février 2019. Ces deux missions ont décollé du Mojave Air and Space Port, dans le sud-est de la Californie, près du siège de la filiale de fabrication de Virgin Galactic, The Spaceship Company. Le troisième vol n’a pas eu lieu au même endroit, puisqu’il s’est déroulé à la plateforme commerciale de Virgin Galactic, Spaceport America, au Nouveau-Mexique.

Virgin Galactic pourra bientôt faire du tourisme spatial

Le véhicule SpaceShipTwo nommé VSS Unity, avec à son bord les pilotes CJ Sturckow et Dave Mackay, a décollé de Spaceport America au Nouveau-Mexique, transporté en altitude par son avion WhiteKnightTwo. L’avion a largué le VSS Unity, qui a activé son moteur-fusée hybride pendant environ 60 secondes sur une trajectoire suborbitale. Il a ensuite atteint une altitude maximale de 89,2 kilomètres avant de revenir se poser sur la piste de Spaceport America.

Ce vol spatial est l’un des quatre qui restent à Virgin Galactic pour achever le développement de sa fusée SpaceShipTwo. Le deuxième vol spatial transportera quatre passagers pour tester la cabine du vaisseau. Le troisième essai devrait être historique, puisqu’il transportera le fondateur Sir Richard Branson. Virgin Galactic avait d’ailleurs montré à quoi allait ressembler l’intérieur de la cabine d’un vaisseau spatial.

À terme, Virgin Galactic veut envoyer des touristes dans l’espace. Chacun sera équipé d’une magnifique combinaison bleue, pensant environ un kilogramme. Celle-ci sera adaptée aussi bien aux conditions terrestres qu’à la gravité zéro. On imagine qu’il faudra encore attendre de nombreuses années avant de voir le premier touriste dans l’espace. Néanmoins, on sait que SpaceX souhaite lancer rapidement ses premiers touristes d’ici 2023. En effet, le milliardaire Yusaku Maezawa et 8 autres personnes devraient bientôt s’envoler en direction de la Lune dans le cadre du projet dearMoon.

Source : cnet