Virgin Galactic veut proposer des vols spatiaux grand public pour 450 000$

Le 11 juillet dernier, Virgin Galactic lançait son premier vol suborbital avec équipage. Avec à son bord, Richard Branson, fondateur du groupe Virgin. Le milliardaire est ainsi devenu le premier touriste spatial. Le vaisseau VSS Unity a été emmené à une hauteur de 15 000 mètres par l’avion porteur VMS Eve, avant d’activer ses réacteurs pour se propulser dans l’espace suborbital. L’expérience offre trois à quatre minutes de micropesanteur aux passagers, et permet tout de même d’observer la Terre depuis l’Espace. Le vol dure environ une heure en tout. Le groupe a pour ambition de lancer des vols commerciaux, et de permettre à un plus large public d’expérimenter le voyage dans l’Espace.

Richard Branson en micropesanteur lors du vol du 11 juillet 2021 – Crédits : Virgin Galactic

Une expérience grand public peu accessible au grand public

Michael Colglazier, le PDG de Virgin Galactic en a dit plus sur la suite. Le prochain vol devrait avoir lieu à la fin du mois de septembre, et transporter des membres de l’Italian Air Force. Les vols commerciaux, eux, seraient prévus pour la fin 2022. Virgin Galactic va en attendant améliorer ses vaisseaux, pour leur permettre de voler 100 fois avant de passer par la case révisions majeures, contre 10 vols actuellement. Ils prévoient de voler fréquemment, et de faire décoller leurs vaisseaux d’un peu partout dans le monde.

Après un premier vol test en 2018, le groupe avait annoncé un montant de 250 000$ pour leurs vols spatiaux. Suite au vol de juillet dernier, le prix est monté à 450 000$. Les chercheurs en micropesanteur et les astronautes en devenir pourront eux-aussi prendre place dans l’un des vols, cette fois-ci pour 600 000$. Six-cent personnes auraient réservé leur place à ce jour. Blue Origin (compagnie de Jeff Bezos) qui est le principal concurrent de Virgin Galactic, n’a pas annoncé le prix de leurs vols commerciaux. Jeff Bezos et trois autre touristes spatiaux ont eux aussi expérimenté la micropesanteur. Leur vol a décollé le 20 juillet, soit quelques jours après celui de Richard Branson.

Source: Space.com