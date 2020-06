Visitez Mars à bord de Curiosity et aidez le Rover à analyser la surface de la planète rouge

Crédits : AI4Mars

Mars est de plus en plus dans le viseur des astronomes, des agences spatiales et bien sûr du grand public. Bien sûr, Elon Musk et son projet de colonisation de la Planète Rouge est dans les esprits, mais il s’agit encore aujourd’hui d’un rêve de la part du patron de SpaceX plus que d’un véritable projet en cours de réalisation.

Aidez les missions vers Mars en entrainant l’IA de la NASA

Plus proche de nous, c’est la NASA qui ouvre le chemin vers Mars avec ses rovers d’exploration Curiosity ou le futur robot Perseverance qui partira cet été. À la même période, la Chine enverra sa fusée Longue Marche 5 et le robot Tianwen vers la Planère Rouge. Une mission des Émirats arabes unis décollera du Japon le 15 juillet.

Pour aider à identifier les nombreux éléments que ces robots d’explorations ont et vont rencontrer, la NASA propose sous forme d’un jeu, d’entraîner son moteur d’intelligence artificielle en décrivant les images récoltées par Curiosity pendant son déplacement sur Mars. En effet, il est primordial de déterminer avec précision la nature du terrain pour éviter que les robots se retrouvent dans des situations critiques.

Lorsqu’ils atterrissent, roulent, dorment ou hibernent, la nature du sol peut s’avérer fatale. Sans nécessairement craindre une chute dans un ravin, la NASA redoute davantage que les roues ou chenilles de ses rovers se retrouvent bloquées par des pierres trop grosses pour être franchies ou du sable trop meuble pour être traversé. La NASA demande donc aux internautes volontaires de l’aider à constituer une base de données d’images de Mars qui servira à entraîner une intelligence artificielle. 2500 volontaires ont déjà rejoint le projet AI4Mars.

Source : NASA