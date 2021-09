Vite la manette Xbox sans fil Pulse Red est à 50,99 €

C’est une offre à ne pas rater à la Fnac puisque la manette Xbox sans fil Pulse Red est actuellement affichée à 50,99 €. Un bon plan à ne rater pour les propriétaires de la Xbox Series X ou Xbox Series S.

La manette Xbox sans fil Pulse Red est à petit prix

Les joueurs vont donc pouvoir profiter de cette belle remise pour acheter cette manette Xbox sans fil Pulse Red. Une bonne nouvelle, car en ce moment les stocks se font rares. Toutefois il va falloir faire très vite, car la mention « sous réserve de disponibilité, expédié sous 4 à 12 jours » est déjà affichée une commande sur le site. Il semblerait que la manette soit plus facilement trouvable dans les magasins Fnac, à vous de vérifier les stocks avant de valider votre commande.

Si vous réussissez à obtenir votre manette, voici quelques détails sur ses caractéristiques techniques. Sachez qu’elle est équipée du Bluetooth et qu’elle possède des surfaces antidérapantes sur les gâchettes et sur la surface arrière pour vous permettre une meilleure prise en main afin d’accéder plus facilement à la croix multidirectionnelle et au bouton de partage. Grâce à ce bouton Share vous pourrez d’ailleurs partager vos parties entre plusieurs appareils comme les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, PC sous Windows 10 et les appareils sous Android.