Vivo annonce un nouveau capteur pour des photos de nuit améliorées

En effet, le fabricant chinois a dévoilé un capteur photo RGBW (rouge, vert, bleu, blanc) qui excelle dans les conditions de faible éclairage.

Crédit : conférence Vivo Vision+ – Vivo / Weibo

Pour concevoir ce nouveau capteur, Vivo a utilisé une structure de pixels RGBW, qui permet de capturer 200% de lumière en plus que les capteurs conventionnels. Cette structure a été utilisée pour la première fois sur les Huawei P8 et P8 Max en 2015. Le problème du capteur de Huawei à cette époque était un rendu inexact des couleurs. En théorie, le nouvel appareil photo de Vivo devrait être l’un des meilleurs du marché dans toutes les conditions d’éclairage grâce à des algorithmes spécialement conçus pour l’occasion. Cependant, là où il devrait exceller, c’est lorsqu’il sera utilisé dans des conditions de faible luminosité ambiante.

Les capteurs des appareils photo traditionnels utilisent un capteur à matrice RGGB. Certains appareils comme le Huawei P30 Pro ou le Huawei P40 Pro sont équipés d’un capteur RYYB. En d’autres termes, ils n’ont pas de filtre vert, mais sont capables de capter plus de lumière. Le nouveau capteur RGBW de Vivo serait même 60% plus performant que les capteurs RYYB de Huawei. Cependant, seuls des tests en conditions réelles pourront montrer ce que valent vraiment les appareils équipés de ce capteur. Ceux-ci sont prévus pour le second semestre de l’année prochaine.

Vivo signe un nouveau partenariat avec National Geographic

Parallèlement au nouveau capteur, Vivo a également annoncé un partenariat avec National Geographic pour lancer les Vision+ Mobile Photography Awards. Les utilisateurs de smartphones du monde entier pourront soumettre leurs photos et les meilleures seront récompensées. Vivo et National Geographic publieront bientôt les détails du concours sur leurs sites web respectifs.

Vivo ne cesse donc de nous surprendre. La marque chinoise a récemment dévoilé un smartphone dont le dos en verre change de couleur à la demande. L’utilisateur n’a qu’à appuyer sur un bouton pour voir son smartphone changer de couleur.

Source : Vivo