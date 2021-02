Vivo brevète un smartphone à clapet avec un écran rabattable vers l’extérieur

Il s’agit d’un smartphone assez atypique, mais qui possède de nombreux avantages, comme celui de ne pas utiliser de capteur frontal pour les selfies.

Vivo brevet d’un smartphone pliant – Crédit : LetsGoDigital

Vivo est certainement un des fabricants chinois les plus innovants. L’entreprise a récemment développé un nouveau concept de smartphone, baptisé IFEA, qui possède un module de caméra frontale détachable. Nous avions aussi pu voir un téléphone Vivo dont le dos en verre change de couleur à la demande.

Vivo n’est pas le seul fabricant de smartphones à explorer de nouvelles façons de créer un smartphone pliant. En effet, OPPO avait récemment fait breveter l’OPPO X Nendo, un concept de smartphone pliant qui ne ressemble à aucun autre.

Pas de capteur photo à l’avant, les selfies se font à l’arrière

Selon les images du brevet, l’écran flexible qui peut se plier vers l’arrière à partir du bas, de sorte qu’une partie du panneau arrière est recouverte d’un écran. Grâce à la pliure vers l’arrière, le smartphone n’utilise aucun capteur photo à l’avant. En effet, comme une partie de l’écran se trouve à l’arrière une fois replié, celle-ci permet aux utilisateurs d’utiliser les capteurs photo dorsaux pour prendre des selfies.

Cependant, une fois déplié, les utilisateurs peuvent profiter d’un écran assez long, puisqu’il est au moins 30% plus grand qu’un smartphone classique. On imagine que cela ne serait pas très pratique à l’usage. De plus, selon les images du brevet, seul le panneau OLED peut être déplié. On pourrait donc légitimement remettre en question la solidité du téléphone.

Le brevet révèle également une configuration à quatre caméras logées dans un module photo carré. Comme le téléphone ne peut pas se plier entièrement, il pourrait utiliser un périscope, ce qui n’est pas le cas des smartphones à clapet actuels comme le Galaxy Z Flip ou le Motorola Razr. Comme il ne s’agit que d’un brevet, il n’y a pour l’instant aucune certitude que Vivo commercialise un jour un tel smartphone.

Source : LetsGoDigital