Vivo X60 et X60 Pro : des images réelles des téléphones ont été dévoilées

Les Vivo X60 et X60 Pro sont apparus sur des images réelles sur Weibo. On peut voir en détail le design des deux smartphones, ainsi que le module photo à l’arrière, qui n’a pas l’air très différent du Vivo X51 de cette année.

Les Vivo X60 et X60 Pro devraient être respectivement des smartphones milieu et haut de gamme. Le X60 Pro pourrait être le premier téléphone haut de gamme commercialisé en France par le fabricant chinois.

Vivo X60 – Crédit : Digital Chat Station / Weibo

Vous ne connaissez peut-être pas Vivo, mais il s’agit du 5e fabricant de smartphones au monde. L’entreprise chinoise a récemment étendu son activité en Europe. En effet, la société va désormais vendre des téléphones et des accessoires sur six nouveaux marchés : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et l’Espagne. Le premier téléphone à débarquer en Europe a été le Vivo X51 au mois d’octobre.

Le design des Vivo X60 et X60 Pro a été dévoilé

Digital Chat Station a partagé sur son compte Weibo des images réelles des Vivo X60 et X60 Pro. Les smartphones seront dotés d’un écran avec des bords étroits sur les côtés. De plus, on retrouvera un poinçon centré en haut de l’écran pour les selfies.

Au dos, on retrouve le même module photo rectangulaire sur le Vivo X51. En outre, il semble que le smartphone soit toujours équipé d’un capteur plus gros que les autres. Ce capteur dispose d’une stabilisation optique de type « gimbal ». Le Vivo X60 devrait être équipé de l’Exynos 1080 de Samsung, un processeur en 5nm surpuissant pour les téléphones milieu de gamme.

Le X60 Pro devrait quant à lui abriter un Snapdragon 888, la puce tout-en-un de Qualcomm pour les smartphones haut de gamme de 2021. Il s’agit du même processeur que nous pourrons retrouver dès la fin du mois de décembre dans les Mi 11 et Mi 11 Pro de Xiaomi. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, le Vivo X60 Pro semble fonctionner sous Android 11 avec la nouvelle surcouche Origin OS de Vivo.

Néanmoins, nous ne savons pas exactement quand ces téléphones seront présentés en France. Ils pourraient arriver peu de temps après les Galaxy S21 de Samsung à la fin du mois de janvier. Ils pourraient aussi être repoussés en février.

vivo X60 Pro真机图,居中单孔曲面屏,边框控制不错,后置镜头排列和传感器跟上一代差不多[吃瓜] pic.twitter.com/dLC4Ux1zZv — Digital Chat Station (@StationChat) December 4, 2020

Source : Digital Chat Station