Vivo X60 et X60 Pro : les versions françaises auront un Snapdragon 870, le lancement est imminent

En effet, comme le révèle un listing sur la Google Play Console et un benchmark sur Geekbench, les smartphones utiliseront un Snapdragon 870 à l’international, plutôt qu’un Exynos 1080.

Vivo X60 – Crédit : Digital Chat Station

L’année dernière, Vivo a présenté les Vivo X60 et X60 Pro en Chine. Ceux-ci avaient la particularité d’avoir été conçus en partenariat avec l’entreprise allemande spécialisée en photo Zeiss. Ils étaient également les premiers smartphones à être équipés par l’Exynos 1080 de Samsung, le nouveau processeur milieu de gamme gravé en 5 nm.

Vivo s’est récemment lancé sur le marché avec le Vivo X51, une version renommée du Vivo X50 Pro chinois. Cette année, il semble que Vivo ne se contente pas de modifier le nom de son smartphone, puisque le fabricant va utiliser un processeur différent. En effet, selon la Google Play Console, les smartphones utiliseront une puce Qualcomm SM8250ac, la référence du Snapdragon 870. Geekbench corrobore cette information puisqu’il affiche lui le nom de code du processeur : kona.

Vivo X60 et X60 Pro Pro : les versions internationales utilisent un Snapdragon 870

Le Snapdragon 870 est un nouveau processeur de Qualcomm, basé sur le Snapdragon 865+ de l’année dernière. La principale différence est une fréquence plus élevée sur le cœur principal, ce qui le rend légèrement plus performant. Le premier smartphone à l’utiliser a été le Motorola Edge S.

Le processeur de Qualcomm est un peu plus puissant que l’Exynos 1080, mais il est gravé en 7 nm plutôt qu’en 5 nm, ce qui le rend un peu plus énergivore. Geekbench nous apprend également que le X60 Pro de Vivo disposera de 12 Go de stockage et d’Android 11.

Il ne s’agit pas des smartphones les plus haut de gamme du fabricant chinois, puisqu’il a dévoilé en début d’année le Vivo X60 Pro+, qui utilise lui un Snapdragon 888. Le smartphone se démarque également des autres modèles grâce à son capteur photo haut de gamme, le Samsung ISOCELL GN1 de 50 MP. Depuis, Samsung a dévoilé l’ISOCELL GN2, un énorme capteur 50MP que l’on retrouvera sur le Xiaomi Mi 11 Ultra. Contrairement aux autres modèles, on ne sait pas si le Vivo X60 Pro+ arrivera en France.

X60 Pro version internationale – Crédit : Geekbench

Source : mysmartprice