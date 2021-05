Vivo X60 Pro : à 799 €, il veut manger du photophone au petit-déjeuner

Vivo veut « faire les bonnes choses et faire les choses bien », comme l’indique son leitmotiv. Son. objectif est de se faire une place parmi les acteurs des photophones. C’est tout du moins ce qui transparaît lorsque l’on découvre le X60 Pro qui donne « la priorité à la photo », nous explique le constructeur. « Nous voulons aider nos utilisateurs à réaliser le cliché parfait », poursuit-il. Ce Perfect Shot, comme l’appelle Vivo, est disponible sur tous ses smartphones, mais il a encore plus de sens sur son smartphone haut de gamme.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Vivo s’est ainsi associé à Zeiss pour concevoir son module photo. L’équipementier réputé, notamment pour son partenariat avec Sony, offre son expertise sur une triplette de capteurs.

Pour Vivo, la photo est la « priorité »

Le capteur principal, un Sony IMX598 de 48 mégapixels, reçoit une meilleure ouverture que celle du X51. On passe de f/1.6 à f/1.48, pour une captation 16% plus lumineuse. Il est secondé par un Ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2.2) qui sert également d’objectif super macro à 2,5 cm. Le troisième est un zoom optique x2 de 13 mégapixels (f/2.46). Il est capable de monter jusqu’en x20 en numérique. Un capteur selfie de 32 mégapixels vient compléter l’ensemble.

L’ensemble du module photo arrière est épaulé par le nouveau système de stabilisation de Vivo, le Gimbal 2.0. Il offre une stabilisation optique sur quatre axes pour les photos et jusqu’à 5 axes pour les vidéos. Toujours pour simplifier la prise de la photo parfaite, Vivo complète sa liste avec un algorithme de réduction de bruit par intelligence artificielle, ainsi que le mode Vision Nocturne Extrême 2.0 qui doit assurer la capture d’un maximum de détails par très faible luminosité. Dernière innovation, Vivo parle du Pixel Shift Ultra HD Imaging. Derrière cette appellation barbare, le fabricant cache un algorithme censé améliorer la précision des couleurs, des détails ainsi que la netteté du zoom. Une technologie issue des appareils reflex, nous précise Vivo.

Vivo X60 : fin et léger

S’il se veut photophone, le X60 Pro n’en demeure pas moins un smartphone classique à côté. Pour ses mensurations, il se place dans la continuité des haut de gamme de 2021. Malgré son très grand écran, il affiche une épaisseur contenue de 7,59 mm pour son modèle Noir Minuit (7,69 mm en finition Bleu givré). Le poids est à l’avenant avec 177 g sur la balance (2 grammes de plus pour la finition Bleu givré).

Le design adopte des lignes très arrondies afin de réduire l’épaisseur des bords, de quoi garantir une meilleure prise en main. L’écran est incurvé sur ses bords et arbore un capteur selfie central. Un choix discutable puisqu’il sera plus visible en regardant un film ou en jouant à un jeu que s’il était positionné à gauche. A côté de cela, cette position est plus naturelle pour les selfies. Au dos, on retrouve le module photo et une finition en verre anti-reflets avec finition satinée. On doit être proche d’un verre dépoli côté sensation.

Pour la protection de son écran, Vivo a opté pour le fabricant Schott, affilié à Zeiss. Celui-ci fournit son verre de protection Xensation Up, le meilleur de son catalogue, au Vivo X60 Pro. Ce verre d’alumino-silicate de lithium a été reconnu comme l’un des plus solides du marché. Pour compléter sa résistance aux aléas du quotidien, le X60 Pro est certifié IP53.

Le Vivo X60 Pro se pare d’un écran Amoled de 6,56 pouces. Celui-ci est compatible 120 Hz, contre 90 Hz pour le précédent X51. Vivo pense également aux joueurs avec un taux de réponse de 240 Hz.

Un Snapdragon 870 pour contenir le prix

Les performances du X60 Pro ne sont pas les plus extrêmes du moment. Pas de Snapdragon 888, mais un Snapdragon 870. Ce dernier est une réédition revitalisée de l’excellent Snapdragon 865 avec un gain de puissance de 10% au niveau du CPU et 20% pour le GPU. Cette puce s’accompagne de 256 Go de stockage en UFS 3.1 et 12 Go de RAM. Petite particularité, le mémoire vive peut être étendue à 15 Go en utilisant une partie du stockage.

Enfin, la batterie du X60 Pro est de 4200 mAh. Elle est compatible charge rapide avec le chargeur 33 Watts fourni.

Prix et disponibilité

Numéro 1 en Asie et en cinquième place au niveau mondial, Vivo est arrivé en France en 2020. Un SAV est disponible sur notre territoire depuis octobre dernier. Ses premiers smartphones ont été appréciés des Français, notamment le Vivo X51, flagship de la marque en 2020, que remplace aujourd’hui le X60 Pro.

Le Vivo X60 Pro sera disponible dès le 25 mai 2021. Un seul prix : 799 € pour le modèle 12 Go / 256 Go. A noter qu’il fonctionne sous Android 11. Une surcouche est présente (FunTouch OS), mais se base sur Android Stock et offre une expérience proche d’un Google Pixel.