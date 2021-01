Vivo X60 Pro+ : voici le design et quelques caractéristiques techniques du smartphone haut de gamme

Le fabricant chinois a dévoilé le poster officiel du Vivo X60 Pro+, qui révèle que le flagship sera équipé du nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm gravé en 5nm, mais aussi d’un dos qui peut sembler familier.

Vivo a dévoilé en décembre ses Vivo X60 et X60 Pro, qui succèdent directement aux Vivo X50 et X50 Pro de 2020. Ces smartphones ne se trouvent pas sur le segment haut de gamme à cause de leur Exynos 1080, un processeur en 5nm surpuissant pour les téléphones milieu de gamme. Cependant, le futur Vivo X60 Pro+ sera bien chargé de tenir tête au Xiaomi Mi 11 ainsi qu’au nouveau Galaxy S21 Ultra de Samsung, présenté le 14 février dernier.

Que sait-on du Vivo X60 Pro+ ?

L’affiche officielle dévoile que le Vivo X60 Pro+ disposera d’un dos en cuir vegan orange qui semble très similaire à celui d’une des versions de l’OPPO Find X2 Pro que nous avions pu tester. De plus, tout comme les Vivo X60 et X60 Pro, le smartphone haut de gamme aborde le logo de Carl Zeiss, avec lequel Vivo a conclu un partenariat pour les caméras du smartphone.

L’écran incurvé AMOLED du smartphone mesurera 6,56 pouces et sera compatible avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Côté photo, le Vivo X60 Pro+ sera équipé de 4 caméras à l’arrière, dont un objectif principal Samsung GN1 de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 48 MP avec une stabilisation « micro-gimbal », un objectif portrait et enfin un périscope permettant un zoom optique 5X. Enfin, le smartphone pourrait conserver la batterie 4200 mAh du Vivo X60 Pro, mais celle-ci serait compatible avec la recharge rapide 55 W.

Le téléphone est listé sur le site de Vivo en deux coloris, Classic Orange et Dark Blue. De plus, deux variantes de stockage sont proposées, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Comme Vivo est récemment arrivé en France, il se pourrait que le fabricant chinois commercialise les deux smartphones dans notre pays au cours du premier semestre de 2021.

