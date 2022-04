Voici le mot de passe le plus utilisé par les Français

Infographie à l’appui, ExpressVPN a publié une liste des mots de passe les plus souvent utilisés par les internautes en les classant par nationalité.

Les mots de passe les plus courants sont loin d’être infaillibles

ExpressVPN figure parmi les meilleurs VPN pour regarder des contenus géo-bloqués. Mais par nature, sa solution maison permet évidemment de protéger votre sécurité en ligne. Ce faisant, l’entreprise réalise régulièrement des enquêtes sur ces sujets d’importance capitale. La dernière en date porte sur les mots de passe les plus utilisés selon le pays de résidence. En mettant de côté les incontournables (et très peu protecteurs) « 123456 », « azerty » (France) ou encore « qwerty », Express VPN a mis en exergue les occurrences les plus fortes.

Dans nos contrées, « doudou » fait partie des mots de passe les plus récurrents du côté des internautes. Allez savoir pourquoi… Chez nos voisins italiens, c’est l’amour du ballon rond qui prédomine et notamment de la Vieille Dame. Le mot de passe « juventus » est ainsi l’un des plus incontournables. Même son de cloche en Croatie où le mot de passe « dinamo » (en référence au club du Dinamo Zagreb) fait recette.

Les mots de passe les populaires classés par pays

En Allemagne, c’est le très original « passwort » qui rafle la mise tandis que « 212121 » fait des émules en Grèce. Outre-Atlantique, les internautes américains se la jouent fleur bleue avec « iloveyou ». Du reste « mustang73 » est largement plébiscité dans les pays hispanophones d’Amérique latine. Voici un planisphère qui résume toutes les données collectées. À noter que ces dernières émanent « en grande partie d’une étude tierce sur les fuites de mots de passe, avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Github Ata Hakçıl », précise ExpressVPN.

Évidemment, tous ces passwords populaires sont loin d’être recommandés. Pour rappel, il existe des bonnes pratiques pour créer un mot de passe solide. Optez pour des passwords à rallonge mélangeant abondamment chiffres, lettres, symboles, ponctuation, majuscules comme minuscules. Évitez les termes du dictionnaire et les mots propres, un mot de passe dénué de sens étant bien plus ardu à briser. Et faites en sorte d’opter pour un mot de passe différent par compte (un gestionnaire de mots de passe ne sera ainsi pas de trop).

Source : ExpressVPN