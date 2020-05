Voiture électrique : garantie 1,2 million de kilomètres, une nouvelle batterie pas chère sortirait en 2021

Crédits : sVolt

La guerre dans le monde des batteries ne fait que commencer et devrait s’intensifier dans les années à venir avec la multiplication des véhicules électriques et des besoins croissants en cellules que cela va engendrer. Déjà Jaguar a été obligé de stopper sa production d’I-Pace à cause d’une pénurie de batteries sur le marché.

La concurrence se renforce

Tesla a choisi une direction différente en cherchant à produire elle-même ses batteries dans ses Gigafactory. L’entreprise dépense également énormément dans la recherche afin d’améliorer leur autonomie comme avec la batterie hybride li-ion/li-métal ou d’en réduire le coût, comme cela est le cas avec le brevet récemment déposé pour un redesign plus simple des cellules lithium-ion. Mais ce que le monde attend de la conférence Battery Day, repoussée à cause de la pandémie de Covid-19, est la fameuse batterie capable de tenir un million et demi de kilomètres et dont Tesla parle depuis 6 mois.

Mais une entreprise chinoise a dévoilé en grande pompe ses projets de batteries pour 2021. Celle-ci pourrait bien prendre Tesla de vitesse. sVolt, ancienne filiale du constructeur automobile Great Wall Motor depuis passé aux mains de Honeycomb Energy, a dévoilé une batterie lithium-ion sans cobalt et abordable qui arriverait sur le marché dès l’an prochain. Mieux, ces batteries sont garanties pour fonctionner 15 ans ou 1,2 million de kilomètres.

Une batterie sans cobalt moins chère, plus durable et plus sûre

sVolt n’est pas un inconnu. En juillet 2019, l’entreprise avait déclaré travailler sur une batterie sans cobalt et en février dernier, elle avait annoncé la commande de 7 GWh de batteries par un constructeur européen sans en mentionner le nom, mais qui pourrait être PSA, BMW, Audi ou Mercedes qui a également subit la pénurie de plein fouet en janvier, forçant à revoir son objectif à la baisse.

Comme la future batterie de Tesla, elle utilise une chimie monocristal augmentant l’efficacité et la sécurité. Le premier produit mis sur le marché par sVolt sera une batterie prismatique de 115 Ah avec une densité de 245 Wh/kg, disponible dès juin 2021. Une autre arrivera au second semestre 2021 avec une capacité de 226 Ah et une densité de 240 Wh/kg spécialement destinée aux véhicules de luxe de Great Wall Motor leur offrant 880 km d’autonomie.

